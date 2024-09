Recyklácia náplní z bezdymového sektora KFA je skvelým príkladom cirkulárnej ekonomiky

Dospelí fanúšikovia z bezdymovej zóny KFA majú po novom k dispozícii zberné nádoby na použité tabakové náplne z bezdymových zariadení. Môžu tak prispieť k udržateľnosti a pomôcť životnému prostrediu, pretože vyzbieraný odpad bude použitý na opravu ciest.

Košická futbalová aréna (KFA) má za sebou hneď niekoľko úspechov. Nie je to len množstvo odohraných zápasov, kde návštevnosťou dobieha bratislavský či trnavský štadión. Pochváliť sa môže ukončenou a najmä jedinečnou dostavbou, oficiálnym otvorením so slávnostným ceremoniálom, beznádejne vypredaným zápasom FC Košice – AS Rím a nakoniec aj získaním kategorizácie UEFA 4. Toto leto však KFA priniesla návštevníkom ďalšiu novinku.

Foto: KFA/Reneso

Ako jediný štadión na Slovensku má bezdymový sektor, ktorý sa nachádza v sektore C6. Začiatkom leta spustila KFA vďaka spolupráci s Reneso, s.r.o. a Philip Morris Slovakia s.r.o. ekologickú recykláciu použitých tabakových náplní z bezdymových zariadení. Vyzbieraný odpad bude odvezený na recyklačnú linku, zrecyklovaný a následné využitý v ďalšej výrobe. Z recyklovaných náplní totiž vzniká granulát, ktorý je plnohodnotnou náhradou celulózy pri výrobe asfaltu.

„Zber tabakových náplní za účelom recyklácie v priestoroch KFA je skvelým príkladom cirkulárnej ekonomiky. Odkazuje na funkčnú synergiu medzi výrobcom, spracovateľom odpadu a takisto aj snahou KFA priniesť pre návštevníkov udržateľné riešenia,“ hovorí Hugo Repáň, zakladateľ spoločnosti Reneso, s.r.o.

Hugo Repáň, zakladateľ spoločnosti Reneso a Peter Schmiedl, generálny manažér Košickej futbalovej arény. Foto: KFA/Reneso

Odpad v podobe vyzbieraných použitých náplní poputuje do Žiaru nad Hronom, kde ho následne spracujú v novej recyklačnej prevádzke. „Predbežne máme nastavené pravidelné odvozy vo frekvencii jedenkrát za tri mesiace a tešíme sa na odpad, ktorý namiesto skládky alebo spaľovne skončí u nás na inovatívnej technológii pre recykláciu,“ vysvetľuje ďalej Hugo Repáň, ktorý plánuje naďalej prehlbovať podobné spolupráce, vďaka ktorým môžu zabraňovať znečisteniu verejných priestranstiev a následne ešte vyzbieraný odpad použijú na opravu ciest.

KFA dostavbou nekončí a snaží sa naďalej o inovatívne riešenia. Vidí zmysel v ďalších aktivitách a službách pre fanúšikov a ich okolie. „Naše vízie o štadióne nadnárodného významu pokračujú ďalej. Odohralo sa tu už 14 medzinárodných zápasov, 60 zápasov domácich súťaží, čaká nás návrat reprezentácie Slovenska, na ktorý sme čakali 26 rokov, v priľahlej infraštruktúre sme hostili rôzne koncerty a podujatia, čo je dôkaz toho, ako môžeme ďalej zviditeľňovať samotné mesto Košice. Nakoniec mesto dlho čakalo na štadión takejto úrovne. Neustále však riešime aj ďalšie aktivity a spolupráce. Práve v lete sme spustili ekologickú recykláciu použitých tabakových náplní z bezdymového sektora. Záleží nám na čistejšom okolí a zároveň si uvedomujeme, že medzi fanúšikmi je určitá časť dospelýchužívateľov bezdymových produktov. A tých potrebujeme motivovať, aby použité náplne odkladali do zbernej nádoby. Takto môžeme spoločnými silami pomôcť životnému prostrediu, pretože každá i keď malá pomoc jednotlivca sa počíta,“ vysvetľuje novinku v bezdymovom sektore generálny manažér Košickej futbalovej arény Peter Schmiedl.

Foto: KFA/Reneso

Spoločnosť Philip Morris víta aktivity, ktoré sú zamerané na pomoc životnému prostrediu. „Zber použitých náplní v bezdymovom sektore KFA, ktoré budú použité na ďalšie spracovanie, vnímam naozaj pozitívne. Predstavuje to ďalší krok spolupráce, ďalší posun vpred a teší ma, že v rámci udržateľnosti prináša firma Reneso technológie a inovácie, ako byť súčasťou cirkulárnej ekonomiky. O životnom prostredí nestačí len rozprávať, oveľa dôležitejšie sú postupné kroky, ktoré nás privedú k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. Ak budú výsledkom spoločného snaženia nové cesty a zároveň čistejšie okolie, je to dôkaz toho, že to robíme správne,“ hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Podľa Medveďa sú inovácie a alternatívne technológie pre Philip Morris naďalej kľúčové. „Rovnako ako aj inovatívne služby pre dospelých užívateľov, ktorí sa rozhodli pre menej rizikovú alternatívu ako klasické cigarety a berú väčší ohľad na svoje zdravie i svoje okolie,“ uzavrel Martin Medveď.

Dôležité upozornenie: Vstup do bezdymového sektora C6 je umožnený len osobám starším ako 18 rokov.

