Recenzia: Dokáže Dreame L40s Pro Ultra nahradiť klasické vysávanie

Robotický vysávač Dreame L40s Pro Ultra sľubuje čisté podlahy bez námahy. Otestovali sme, ako si poradí s prachom, mopovaním aj bežnou domácou prevádzkou.
Zdroj foto: www.dreame.sk
Vysávanie a umývanie podlahy patria medzi najmenej obľúbené domáce práce. No čo ak by ich mohol niekto robiť za vás – a ešte aj lepšie, než by ste to zvládli sami? Nový robotický vysávač Dreame L40s Pro Ultra s automatickou čistiacou stanicou sľubuje presne to. Otestovali sme za vás, či to naozaj tak je.

Čo od neho môžete očakávať

Dreame L40s Pro Ultra je jedným z najvyspelejších modelov značky. Kombinuje silný sací výkon až 19 000 Pa s pokročilým 3D skenovaním priestoru, vďaka ktorému sa dokáže precízne orientovať v domácnosti.

V praxi to znamená, že sa spoľahlivo vyhne káblom, hračkám či nohám od stoličiek, a pritom nevynechá žiadne miesto. Dokonca rozozná typ povrchu – ak narazí na koberec, automaticky zdvihne mop, aby ho nezamokril.

Automatická stanica pritom nie je len obyčajný dok. Po skončení upratovania vysávač:

  • vyprázdni prachovú nádobu,
  • umyje mopovacie pady teplou vodou,
  • vysuší ich horúcim vzduchom,
  • doplní vodu do nádrže.

Vďaka tomu sa vyhnete nepríjemnému zápachu a mop zostane vždy pripravený na ďalšie použitie.

Zdroj foto: www.dreame.sk

Silný výkon v každom kúsku podlahy

Pri teste sa ukázalo, že Dreame L40s Pro Ultra si poradí s prachom, omrvinkami aj zvieracími chlpmi. Na tvrdých podlahách vysával precízne a mopovanie bolo rovnomerné, bez šmúh.

Ak máte v domácnosti viac úrovní alebo väčšie priestory, poteší vás aj dlhá výdrž batérie. Robot zvládne upratať väčší byt či dom na jedno nabitie a v prípade potreby sa sám vráti do stanice, aby sa dobil a pokračoval tam, kde prestal.

Inteligentná navigácia bez chaosu

Vďaka systému 3DAdapt sa robot orientuje veľmi presne. Nezachádza do rohov naslepo a neotáča sa zbytočne. Ak sa v priestore niečo zmení – napríklad presuniete stoličku alebo sa na podlahe objaví nová prekážka – okamžite sa prispôsobí.

Mnohí používatelia oceňujú, že tento model si “pamätá” viacero máp, čo znamená, že ho môžete používať aj na poschodí alebo v inom priestore bez opätovného nastavovania.

Údržba, o ktorú sa stará sám

Jednou z najväčších výhod tohto modelu je minimálna potreba vašej asistencie. Väčšina robotických vysávačov síce ušetrí čas, no stále si vyžaduje čistenie mopov či vyprázdňovanie nádoby. L40s Pro Ultra to vyriešil elegantne – všetko spraví automaticky.

Stanica dokonca využíva horúci vzduch na sušenie mopov, čo zabraňuje vzniku zápachu a baktérií. V praxi to znamená, že ak ho zapnete každý deň, nebudete sa musieť o nič starať celé týždne.

Zdroj foto: www.dreame.sk

Drobné kompromisy, s ktorými treba rátať

Niečo za niečo – Dreame L40s Pro Ultra má aj svoje limity.

  • Je o niečo vyšší, takže sa nemusí dostať pod veľmi nízky nábytok.
  • V zriedkavých prípadoch môže zareagovať pomalšie na drobné predmety na podlahe, ak sú veľmi tmavé alebo lesklé.
  • Cena okolo 899 € (v bielej verzii) môže odradiť tých, ktorí hľadajú lacnejšie riešenie.

Na druhej strane, ak vezmete do úvahy úsporu času, pohodlie a dlhú životnosť, ide o investíciu, ktorá sa skutočne oplatí.

Záver: prémiový pomocník pre moderný domov

Ak hľadáte robotický vysávač, ktorý sa o domácnosť postará bez vašej pomoci, Dreame L40s Pro Ultra je skvelou voľbou. Kombinuje vysoký výkon, inteligentnú navigáciu a špičkovú automatickú údržbu – presne to, čo od moderného domáceho pomocníka očakávate.

Po niekoľkých dňoch používania rýchlo zistíte, že sa už nevrátite k ručnému vysávaniu. L40s Pro Ultra jednoducho robí to, čo sľubuje – čistotu bez námahy a s minimom starostí.

Ak vás zaujímajú detaily, pozrite si produkt priamo na oficiálnej stránke Dreame.sk, kde nájdete aj aktuálnu cenu a dostupnosť.

