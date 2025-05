Real Madrid získal Huijsena z anglického Bournemouthu za 50 miliónov libier

Španielsky futbalový klub Real Madrid v sobotu získal z anglického Bournemouthu španielskeho obrancu Deana Huijsena po tom, čo súhlasil so zaplatením jeho výkupnej klauzuly vo výške 50 miliónov libier. Dvadsaťročný stredný obranca si vyslúžil pozornosť veľkoklubov počas svojej jedinej sezóny v Premier League po tom, čo sa v roku 2024 pripojil k „Cherries“ po prestupe z Juventusu Turín za 12,8 milióna libier.

„Real Madrid a Bournemouth sa dohodli na prestupe hráča Deana Huijsena, ktorý bude v našom klube ďalších päť sezón, od 1. júna 2025 do 30. júna 2030,“ uviedli „Los Blancos“ vo vyhlásení. Bournemouth potvrdil, že Madrid „aktivoval výkupnú klauzulu vo výške 50 miliónov libier“, pričom správy naznačujú, že z dohody budú profitovať aj Huijsenove bývalé tímy Juventus a Málaga.

Huijsen bude k dispozícii Realu Madrid na blížiacich sa majstrovstvách sveta klubov v USA, prvý zápas proti Al-Hilal odohrá „biely balet“ 18. júna v Miami.

Huijsen sa narodil v Holandsku, ale ako päťročný sa s rodinou presťahoval do Španielska a hral v mládežníckej akadémii Málagy. V marci debutoval v španielskej reprezentácii proti Holandsku a úradujúcim majstrom Európy pomohol k postupu do Final Four Ligy národov.