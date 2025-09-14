Doterajší zápas sezóny so siedmimi gólmi. Juventus premohol Inter gólom z nadstaveného času - VIDEO

Juventus má na čele Serie A rovnaký počet bodov ako Neapol, ktorý vedie o skóre. „Stará dáma“ zvíťazila tesne 4:3 nad Interom Miláno.
Rozhodol ďalekonosný gól v nadstavenom čase druhého polčasu od striedajúceho Vasilijeho Adziča. Len 19-ročný Čiernohorec rozhodol o tom, že aj po treťom kole je jeho tím stále stopercentný.
Za „áčko“ národného tímu debutoval len v júni, no hneď sa presadil. Teraz ukončil divokú prestrelku v prospech svojho klubu.
Presadili sa bratia za rôzne tímy
„Čo môžem povedať, je to sen hrať a streliť taký nesmierne dôležitý gól za Juventus. Môžem sa len poďakovať trénerovi a zamestnancom za to, že mi prejavili vieru a priviedli ma do tak dôležitého zápasu,“ povedal po dueli Adzič podľa agentúry AFP.
Zaujímavé bolo, že sa za oba tímy presadili francúzski bratia Thuramovci. Marcus v 76. minúte poslal Inter do vedenia 3:2.
Pod pohľadom ich ikonického otca Liliana, ktorý to celé sledoval z tribúny, Khephren vyrovnal o sedem minút neskôr.
Nečakané trápenie
„Bol to bláznivý zápas, veľa gólov a sme naozaj radi, že sme vyhrali proti takému dobrému tímu, ktorý má naozaj skvelých hráčov,“ priblížil tréner Juventusu Igor Tudor.
„Nerazzurri“ majú po troch kolách len jedno víťazstvo a dve tesné prehry o jediný zásah. Kouč Cristian Chivu sa tak mierne môže obávať o svoju pozíciu, ktorú si musí zastať po skvelých výkonoch od predchodcu Simoneho Inzaghiho.
Hoci Rumunov tím veľkú časť zápasu diktoval tempo hry, nestačilo to. „Musíte sa pozrieť na výkon a na to, že sme sem prišli a hrali na víťazstvo, nechceli sme sa uspokojiť s iným výsledkom,“ uviedol Chivu.
Oba kluby čaká o pár dní úvodne kolo ligovej fázy Ligy majstrov.
Zatiaľ čo Juventus si doma zmeria sily s Dortmundom, Inter cestuje do Amsterdamu, aby sa postavil Ajaxu.