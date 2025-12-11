Razia u pornoherečky na Bali, hrozí jej deportácia i väzenie

Tia Billingerová a traja muži boli zadržaní pre porušenie imigračných pravidiel, polícia však nenašla dôkazy o pornografickom obsahu.
Pornoherečka Bonnie Blue. Foto: x.com
Kontroverzná britská pornohviezda Tia Billingerová, známa pod umeleckým menom Bonnie Blue, čelí deportácii z indonézskeho ostrova Bali po tom, čo bola zadržaná pri razii v štúdiu podozrivom z tvorby pornografického online obsahu, uviedla polícia vo štvrtok.

Polícia minulý týždeň vykonala raziu v štúdiu v turisticky obľúbenej oblasti Badung neďaleko hlavného mesta Denpasar, kde zadržala Billingerovú a troch mužov – dvoch Britov a jedného Austrálčana. Razia bola vykonaná na základe oznámenia „zainteresovaného občana“, povedal miestny policajný šéf Muhammad Arif Batubara.

„Vykonávame spoločné vyšetrovanie týkajúce sa podozrivých trestných činov pornografie alebo materiálov porušujúcich mravnosť,“ uviedol Arif pre novinárov.

Polícia a imigračné úrady zatiaľ nenašli dôkazy o tom, že skupina vytvárala pornografický materiál. Skupina však čelí deportácii za porušenie pravidiel turistických víz, vrátane práce bez povolenia a porušovania dopravných predpisov. Billingerová a jej spoločníci, všetci vo veku okolo dvadsiatky, sa v piatok postavia pred okresný súd v Denpasare.

Indonézia, prevažne moslimská krajina, prísne zakazuje výrobu pornografie, ktorá môže byť potrestaná až 12-ročným väzením a pokutou do výšky 360-tisíc dolárov. Polícia počas razie zaistila kamerové vybavenie, antikoncepciu a modrý pickup s nápisom „Bang Bus“ na dverách.

