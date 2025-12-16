Raši sa stretne s Okamurom, do Prahy ide s jasným odkazom

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) uskutoční v stredu 17. decembra oficiálnu pracovnú návštevu Prahy. Ako informuje odbor komunikácie Kancelárie NR SR, Raši v rámci posilňovania a reštartu česko-slovenských vzťahov navštívi predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia Okamuru a stretne sa aj s lídrami mládežníckych organizácií.
O čom budú Raši a Okamura rokovať?
Pracovná návšteva šéfa slovenského parlamentu v Prahe má za cieľ posilniť parlamentnú úroveň česko-slovenských vzťahov, a tiež hľadať prieniky v oblastiach, ktoré sú pre obe krajiny strategické.
„Zároveň sa táto návšteva predsedu slovenského parlamentu uskutočňuje priamo v nadväznosti na nedávnu prvú návštevu predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia Okamuru na Slovensku,“ priblížila Kancelária NR SR.
Témami stredajšieho bilaterálneho rokovania v Prahe budú nielen aktuálne politické postoje, ale aj ďalšie možnosti užšej spolupráce v konkrétnych sektoroch, ako sú energetika, doprava či obrana. „Lídri parlamentov sa dotknú aj témy koordinácie v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a spoločných iniciatív, ktoré môžu posilniť hlas nášho regiónu v Európe,“ dodáva ďalej Kancelária NR SR.
„Do Prahy idem s jasným odkazom. Naše národy k sebe patria bez ohľadu na politické cykly. S predsedom Tomiom Okamurom budem rokovať o tom, ako dať našim vzťahom nový, pragmatický impulz. Parlamentná diplomacia nesmie byť len o zdvorilostných frázach, ale o reálnej spolupráci. Chceme sa sústrediť na to, čo nás spája, a spoločne čeliť výzvam v stredoeurópskom priestore,“ uviedol Richard Raši.
Do Prahy aj Puškárová a Bartek
Okrem politických rokovaní absolvuje predseda parlamentu SR stretnutie s mládežníckymi delegátmi, vrátane zástupcov Modelového parlamentu Slovenska a Českej stredoškolskej únie, čím chce zdôrazniť význam dialógu s nastupujúcou generáciou.
„Už pri nedávnej návšteve pána predsedu Okamuru v Bratislave sme sa obaja zhodli na našej zdieľanej agende v oblasti parlamentnej spolupráce s mládežou, ktorej cieľom je podporiť zapojenie mladých ľudí do verejného diania,“ pripomenul Raši.
Pracovná cesta vyvrcholí účasťou predsedu NR SR na slávnostnom Česko-slovenskom diplomatickom večeri. Raši vo svojom príhovore na tomto podujatí plánuje zdôrazniť, že vzťahy medzi našimi krajinami nemajú vo svete obdobu a sú výnimočnou anomáliou v tom najlepšom zmysle slova. Zároveň vyzdvihne potrebu pragmatickej a otvorenej komunikácie pri riešení spoločných európskych a bezpečnostných výziev.
„Sme svetlým príkladom, že rozchod národov nemusí znamenať nevraživosť. Sme dôkazom, že sa to dá aj zrelou a pragmatickou dohodou,“ uvádza sa v pripravovanom prejave predsedu NR SR. Súčasťou kultúrneho programu parlamentnej delegácie v Prahe bude aj prehliadka výstavy slovenskej maliarky Kristíny Mésároš. Spolu s Richardom Rašim sa na ceste zúčastnia aj poslankyňa Paula Puškárová a poslanec Michal Bartek.