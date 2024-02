Raši chce skryť pred verejnosťou polovicu štátnych zákaziek, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na špekulantstvo

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši chce novelou zákona o verejnom obstarávaní skryť pred verejnosťou polovicu štátnych zákaziek.

Nadácia Zastavme korupciu spustila zber podpisov pod hromadnú pripomienku k tejto novele zákona. Chce dosiahnuť, aby pre verejné súťaže platili férové podmienky. Uviedla to nadácia Zastavme Korupciu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Podľa novely zákona o verejnom obstarávaní nebudú musieť samosprávy a úrady pri vyše polovici zákaziek organizovať súťaž, ale budú im stačiť cenové ponuky od troch vopred vytipovaných firiem.

Nadácia upozorňuje, že takýto postup nahráva špekulantom a zvyšuje riziko predraženia. Zmeny pravidiel pre verejné obstarávanie navrhuje už od júla minister informatizácie Richard Raši.

Ministerstvo tieto zmeny obhajuje tým, že proces verejného obstarávania je na Slovensku komplikovaný a predlžuje verejné nákupy a stavby.

„Častým problémom, prečo na Slovensku meškajú diaľnice či stavby v mestách, je nekvalitná príprava projektov a slabé manažovanie zo strany úradníkov. Toto ale novela vôbec nerieši, namiesto toho dáva tým istým úradníkom do rúk úplnú moc a znižuje zároveň kontrolu nad nimi,“ konštatuje Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

„Ak napríklad obec bude nakupovať vybavenie na úrad za 100-tisíc, stačí, ak si vypýta ponuky od 3 spriaznených firiem. A predraženú zákazku nakoniec priklepne rodinnému príslušníkovi. Verejnosť sa to dozvie, až keď bude zmluva zverejnená a platná,” vysvetľuje nové pravidlá Makarová.

Predražené zákazky o desaťtisíce eur

Výsledkom tak môžu byť predražené zákazky o desaťtisíce eur, prípadne zákazky, ktoré obec či štát vôbec nepotrebujú. Za to môžu vinníkom hroziť len symbolické sankcie, keďže novela ráta aj so znižovaním súčasných pokút. Pre ostatné služby a tovary majú nové, menej transparentné podmienky platiť do sumy 221-tisíc eur.

„Nadácia Zastavme korupciu preto spolu s AGM Partners zverejnili výzvu, kde môže verejnosť podpisom podporiť hromadnú pripomienku k Rašiho novele zákona o verejnom obstarávaní. Zákon po vyhodnotení pripomienok pôjde na schválenie vláde,” uzavrela nadácia.