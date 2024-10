Rarita v Európe a bašta anti-VAR futbalu. Na rozhodcu sa treba hnevať, pokojne nech sa pomýli, vravia švédski fanúšikovia

Na bratislavskom Tehelnom poli budú súperom slovenských futbalistov v rámci 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025 hráči Švédska. A práve s touto severskou krajinou sa spája zaujímavosť.

Najvyššia súťaž vo Švédsku je jediná spomedzi Top 25 v Európe, v ktorej nezaviedli systém videoasistenta rozhodcu (VAR). Ako referuje web marca.com, rozhodli o tom samotné kluby prostredníctvom svojich fanúšikov.

Proti systému VAR sa vyslovilo dovedna 22 z 32 klubov.

Ničí futbalové divadlo

„Hnutie proti VAR sa začalo v roku 2019 alebo 2020. Bolo vidieť, že VAR akoby ‚paralyzoval‘ tribúny. To bol hlavný argument. Akoby ste už ani nemohli poriadne osláviť gól. Videli sme, čo sa bude diať, a včas sme to zastavili,“ vyhlásil prezident Švédskej asociácie futbalových fanúšikov Isak Eden.

„Ak to chcete pozerať doma, v poriadku, ale ak to sledujete na štadióne, VAR úplne ničí futbalové divadlo,“ tvrdí Pepe Salgado, fanúšik Norrköpingu.

Zlaté pravidlo

Stopnúť fungovanie systému VAR vo Švédsku sa podarilo vďaka tzv. pravidlu 50+1, ktorý platí vo švédskej lige a mnohí futbaloví priaznivci sa s ním stretli napríklad aj v nemeckej I. bundeslige. Podľa tohto pravidla sú fanúšikovia čiastočne vlastníkmi klubov, ktoré podporujú.

„Nie je to o spravodlivosti. Ide o to, aby bol futbal taký, aký bol vždy. A aby bol plynulý. To znamená, že nemusíte streliť gól a potom počkať päť minút, aby ste ho mohli osláviť. Ak sa rozhodca pomýli, nech sa pomýli,“ dodáva Salgado, pričom poukázal na to, že v skutočnosti zavedenie VAR neznamenalo menej kontroverzných momentov vo futbale.

Stále koexistujú

„Futbal bol vytvorený pre ľudí a ľudia by ho mali rozhodovať. Mali by ho hrať ľudia. Áno, to je súčasť zážitku. A tiež sa treba niekedy hnevať na rozhodcov,“ priblížil Eden.

Doplnil, že v zriedkavých prípadoch Švédi stále koexistujú so systémom VAR, napríklad keď ich kluby hrajú európske súťaže alebo pri reprezentačných zápasoch.