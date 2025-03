Raphinha zaistil triumf oslabeného FC Barcelona na pôde Benficou Lisabon - FOTO, VIDEO

Futbalisti FC Barcelona si v stredu večer zabezpečili víťazstvo 1:0 nad Benficou Lisabon v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov 2024/2025, aj keď väčšinu zápasu odohrali s desiatimi hráčmi.

Mladý obranca Pau Cubarsí bol totiž vylúčený v polovici prvého polčasu, keď bol stav bezgólový. O jediný gól zápasu sa postaral Raphinha v 61. minúte, čím dal Barcelone miernu výhodu pred budúcotýždňovou odvetou.

Tréner Hansi Flick pred zápasom varoval, že neexistuje „ľahký“ zápas, a jeho slová sa potvrdili počas napätého večera v portugalskej metropole.

„Povedal som tímu, že som na neho veľmi hrdý,“ uviedol nemecký tréner po víťazstve. „Po 22. minúte hrať s desiatimi hráčmi to nebolo jednoduché, je to veľké víťazstvo,“ doplnil.

Brankár Wojciech Szczesny, ktorý v januári urobil dve chyby proti Benfice Lisabon, sa tentoraz „vykúpil“ sériou zákrokov, keď boli hostia v záverečnej polhodine pod tlakom.

„Naposledy Szczesny neopúšťal Lisabon príliš šťastný. Teraz však zachránil veľa. Jednu šancu zneškodnil hneď na začiatku a keby skóroval, začali by sme zápas zle,“ povedal stredopoliar Barcelony Pedri.

Barcelona čelila nepríjemnostiam, keďže 18-ročný stredný obranca Cubarsí putoval predčasne „pod sprchy“ už v 22. minúte. Gólman Szczesny však zneškodnil strelu Orkuna Kokcua z priameho kopu a tréner Flick potom obetoval Daniho Olma na úkor obrancu Ronalda Araúja, aby stabilizoval situáciu. Raphinha potom prelomil patovú situáciu, keď na pravej strane získal loptu a z diaľky skóroval.

„Veľmi sme sa sústredili a mali sme v hlave, že ak sa dostaneme do šance, tak musíme skórovať,“ povedal po súboji Raphinha. FC Barcelona v závere zápasu bránil zúfalo, keď sa Benfica snažila vyrovnať.

Szczesny však opäť vynikol. „Dnes sme vedeli, ako brániť. Po červenej karte sme vedeli presne, čo robiť, zostať spolu vzadu, brániť ako blok a využiť naše šance,“ poznamenal Pedri.

Vangelis Pavlidis ako útočník Benficy bol sklamaný.

„Barcelona mala šťastie a skórovala, my nie a je to veľké sklamanie. Možno v iný deň by sme mohli dať tri góly… Je tu však odveta a všetko je stále otvorené,“ zhodnotil.