Rakovina mu zobrala mamu, otec ho opustil po narodení. Pomôžme mu doštudovať

Keď mal rok, odišiel od nich otec, teraz ho opustila mama navždy. Umrela po piatich rokoch boja s rakovinou. Stál pri nej a staral sa ňu do jej konca. Dominik má len 16 rokov, no musí zápasiť s neľahkým osudom. Po smrti matky sa ho ujala teta a vytvorili výzvu darcovskom portáli ludialudom.sk

V každom životnom období je mama vždy dôležitá, tá Dominikova, žiaľ, zomrela pred pár dňami po ťažkom a dlhom boji s rakovinou. Ujala sa ho jeho teta.

Dominik vyrastal celý život len s mamou, otec ich opustil, keď mal rok. Jeho mame však pred piatimi rokmi diagnostikovali rakovinu prsníka. Metastázy sa rozšírili do celého tela a aj do kostí a pečene. S chorobou bojovala päť rokov, až ten zápas nedávno prehrala.

„Dominik v posledných ťažkých chvíľach jej bol najväčšou oporou, so všetkým jej pomáhal najviac ako mohol,“ hovorí chlapcova teta Iveta, ktorá sa ho ujala. „Učila ho variť a starať sa o domácnosť, žiaľbohu, veľa toho už nestihli. Je to skvelý chlapec. Mama mu veľmi chýba a je to veľká rana pre tínedžera prísť o milovaného človeka.“

Chlapec žil celých päť rokov s nádejou, že sa jeho mamka vylieči, no nakoniec osud nabral iný smer a zobral mu zo života tú najdôležitejšiu osobu. Choroba bola pre rodinu nielen psychicky, ale aj finančne náročná.

Dominik je teraz v starostlivosti svojej tety ktorá sa ho ujala. Študuje na strednej obchodnej akadémii a chcel by pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu a postaviť sa na vlastné nohy. Pre podporu a budúcnosť mladého muža založila jeho teta výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

