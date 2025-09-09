Radačovský si poriadne vystrelil z novinárov: Idete či nejdete na Cyprus? Momentálne idem na toaletu, uťahoval si z redaktoriek - VIDEO

Poslanec informoval, že dostal bezpečnostnú previerku.
Miroslav Radačovský
Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský s novinármi. Foto: SITA.
Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský pobavil, keď v parlamente odmietol odpovedať na otázku, či sa má alebo nemá stať veľvyslancom na Cypre.

O Radačovskom pred pár dňami začali kolovať klebety, že sa má údajne stať veľvyslancom na Cypre. Dôvodom na jeho vyslanie má byť to, aby sa uvoľnilo miesto v parlamente a SNS by získala do svojho poslaneckého klubu člena. V súčasnosti totiž musí byť v poslaneckom klube národniarov poslanec Smeru Dušan Muňko, aby sa klub SNS po odchode huliakovcov nerozpadol.

Radačovský v utorok ráno v parlamente nechcel novinárom potvrdiť ani vyvrátiť, či sa stane veľvyslancom na Cypre. Novinári sa márne snažili z neho vydolovať reakciu na túto otázku, keďže poslanec sa zakaždým odpovedi vyhýbal a z novinárov si len uťahoval.

Vtipy, žarty, kameňáky

„Nerozumiem pojmu, ako ste to povedali. Ponuka, neponuka, taký pojem v zmysle zákona neexistuje. O tom, či niekto bude v štátnej službe, rozhoduje vláda,“ povedal Radačovský s tým, že keď mu toto miesto niekto ponúkne, rozhodne sa.

Novinári sa následne informovali, či sa ho už niekto na túto tému pýtal. „Ono sa to nepýta,“ podpichoval poslanec ďalej. Niektorí novinári už strácali trpezlivosť a dožadovali sa priamej odpovede, no Radačovský ich slová zakaždým obrátil na žart.

Dostal bezpečnostnú previerku

„Idete či nejdete na Cyprus?“ pýtala sa jedna z redaktoriek. „Momentálne idem na toaletu, potom si idem pre cigarety a idem si zafajčiť,“ rozosmial viacerých svojou odpoveďou Radačovský. „A teda išli by ste na Cyprus?“ spýtala sa ďalšia od politika. „Tam sa letí, zdá sa mi, nie? Lebo tam ťažko ísť, tam je more, to je ostrov,“ reagoval s vtipom politik.

„Ja si myslím, že nie je dobré a pekné položiť otázku, na ktorú sama idete odpovedať,“ vyčítal napokon novinárom Radačovský. Zároveň informoval, že dostal bezpečnostnú previerku, ktorú potrebuje pre odchod z parlamentu na post veľvyslanca na Cypre.

