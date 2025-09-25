Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky a podporuje kolegyňu, ktorá bola proti prepusteniu Černáka

V posledných dňoch zaznamenali verejne prezentované vyjadrenia obhajcov, ktorý spochybňovali procesný postup, argumentáciu uplatnenú v konaní, ako aj osobnú integritu prokurátorky.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
Odsúdený Mikuláš Černák (vpravo) počas príchodu v sprivode eskorty na verejné zasadnutie v trestnej veci o návrhu na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody na Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Piešťany, 2. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
Rada prokurátorov SR sa zastala prokurátorky Okresnej prokuratúry Trnava Moniky Brodanskej, ktorá pred súdom argumentovala proti podmienečnému prepusteniu na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka.

Ako rada skonštatovala v stanovisku, v posledných dňoch zaznamenali verejne prezentované vyjadrenia obhajcov, ktorý spochybňovali procesný postup, argumentáciu uplatnenú v konaní, ako aj osobnú integritu prokurátorky.

Rada prokurátorov opakovane a dôrazne apeluje na to, aby strany trestného konania dodržiavali zásady vecnej argumentácie a profesijnej etiky. Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky na prokurátorov, ktorých cieľom je vytvárať nátlak na výkon ich služobnej činnosti a vyjadruje podporu Monike Brodanskej,“ zdôraznila rada.

Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák zostáva naďalej vo výkone trestu odňatia slobody v Leopoldove. Senát Okresného súdu Trnava na verejnom zasadnutí v kinosále leopoldovskej väznice v stredu 24. septembra nevyhovel návrhu na jeho podmienečné prepustenie. Obhajoba podala odvolanie, o veci tak bude ešte rozhodovať Krajský súd v Trnave.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trnave Monika Brodanská označila rozhodnutie súdu za spravodlivé a správne. Súd podľa nej musel prihliadať aj na závažnosť skutkov, za ktoré bol Černák odsúdený. Nepresvedčili ju ani vyjadrenia Černáka, že za to čo sa stalo, môžu deväťdesiate roky.

Nie tá doba deväťdesiatych rokov spravila z odsúdeného to, čím sa stal, ale práve odsúdený veľkou mierou prispel k tomu, aké tie deväťdesiate roky boli,“ zdôraznila prokurátorka Brodanská.

