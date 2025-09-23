Prokurátor obžaloval cudzinca z podplácania, policajtom ponúkal tisícky eur

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu za prečin podplácania. Ako informovala hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová, skutku sa dopustil cudzí štátny príslušník, ktorý ešte 13. októbra 2024 v priestoroch Obvodného oddelenia Policajného zboru v Košiciach opakovane ponúkol dvom policajtom úplatok.
Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol
Skutok sa stal po tom, čo cudzinca hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky v Košiciach obmedzila na osobnej slobode a súčasne zadokumentovala podozrenie zo spáchania trestného činu. Muž ponúkal každému po 5 000 eur za to, že ho zo zadržania prepustia.
„Inému tak v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo ponúkol úplatok a spáchal taký čin voči verejnému činiteľovi,“ uviedla Janová.