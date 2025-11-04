Rada EÚ schválila piatu tranžu makrofinančnej pomoci Ukrajine vo výške 1,8 miliardy eur

Rada Európskej únie v utorok schválila piatu tranžu financovania u Nástroja pre Ukrajinu (Ukraine Facility) vo výške 1,8 miliardy eur, vrátane časti prostriedkov, ktoré v predchádzajúcej platbe zadržala. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Pomoc v objeme 50 miliárd eur, ktorá je súčasťou širšieho rozpočtu EÚ, čiže viacročného finančného rámca, tvorí 33 miliárd eur vo forme úverov a 17 miliárd eur vo forme grantov. Z tejto sumy je 32 miliárd eur viazaných na reformy, ku ktorým sa Ukrajina zaviazala v rámci Ukrajinského plánu.
Brusel v auguste skrátil štvrtú tranžu zo 4,5 na 3,2 miliardy eur, pretože Ukrajina nesplnila tri požadované reformy. Podľa webu Ukrajinská pravda, Ukrajina mala pôvodne v rámci piatej tranže dostať dve miliardy eur. EÚ však časť peňazí zadržala, kým Kyjev neprijme ďalšie dve justičné reformy. Ak Ukrajina nestihne reformy zaviesť do polovice budúceho roka, môže o tieto prostriedky prísť.
EÚ odštartovala Nástroj pre Ukrajinu v marci 2024. Odvtedy Kyjevu poskytla 22,89 miliardy eur makrofinančnej pomoci bez započítania najnovšej tranže.