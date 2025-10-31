Európska únia by mala na dovoz z Ruska zvýšiť clá, vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie

Ukrajina v piatok vyhlásila, že Európska únia by mala zvýšiť clá na dovoz z Ruska, ak ho nemôže úplne zakázať. Únia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu znížila dovoz z Ruska o takmer 90 percent, ale niektoré krajiny stále importujú ruskú ropu a plyn a malé objemy kovov a hnojív.
„Nastolíme otázku zavedenia ciel na tieto druhy produktov,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha počas stretnutia s prezidentom Volodymyrom Zelenským, na ktorom sa zúčastnili novinári agentúry AFP.
Maďarsko a Slovensko, ktoré udržiavajú úzke vzťahy s Kremľom a sú závislé od ruskej ropy a plynu, pravidelne blokujú prísnejšie sankcie voči Rusku. Niektoré clá voči Rusku však EÚ môže zvýšiť kvalifikovanou väčšinou bez toho, aby sa museli zhodnúť všetci jej členovia.
Ruský plyn podľa Bruselu stále predstavuje zhruba 13 percent dovozu tejto komodity do EÚ. Minulý týždeň sa krajiny Únie dohodli na postupnom úplnom ukončení dovozu plynu z Ruska do konca roka 2027, a to aj napriek odporu Maďarska a Slovenska.