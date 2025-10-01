Putinova hra na rozptýlenie. Ruské drony nad Európou majú odvrátiť pozornosť

Nedávne ruské narušenia vzdušného priestoru niektorých krajín sú pokusom odviesť pozornosť Európy od pomoci Ukrajine. Pred samitom lídrov Európskej únie v Dánsku to v rozhovore pre agentúru AFP povedal estónsky premiér Kristen Michal.
Samit v Dánsku sa koná za zvýšených bezpečnostných opatrení po sérii záhadných letov dronov nad touto krajinou na Jutskom polostrove. „Putin chce, aby sme hovorili o sebe, nie o Ukrajine, nie o pomoci Ukrajine, nie o odrazení Ruska na Ukrajine,“ uviedol Michal.
Projekt mieru, ale so zbraňami
Lídri EÚ budú na samite diskutovať o posilnení obrany a podpore Kyjeva. Michal vyjadril nádej, že stretnutie vyšle silný signál jednoty a odhodlania podporovať Ukrajinu a neodvracať sa od hlavnej témy – problému s Ruskom.
Estónsky premiér vyzval svojich kolegov, aby podporili návrh Bruselu na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky Ukrajine vo výške 140 miliárd eur. „Rusi sú agresori, zabíjajú nevinných civilistov a spôsobujú škody, preto by mali platiť,“ zdôraznil.
Michal označil Putinovu agresiu za „prehmat“, ktorý prinútil Európu vážne sa ozbrojiť. „Európa je dnes oveľa silnejšia než pred šiestimi mesiacmi či rokom,“ povedal. „Európa bola projektom mieru bez zbraní, teraz bude projektom mieru so zbraňami.“
USA ako spoľahlivý bezpečnostný partner
Zároveň vyzval EÚ, aby zrýchlila snahy o zbrojenie, najmä v oblasti protidronovej obrany, keďže vývoj nových schopností trvá nejaký čas. Estónsko plánuje do konca roku 2026 výrazne posilniť svoje schopnosti proti dronom, ktoré považuje za „veľký problém“.
Michal zdôraznil, že Európa a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) sú schopné čeliť ruským hrozbám, pričom vyzdvihol podporu USA, ktorá podľa neho vyslala jasný signál Rusku a ostatným. „Pre nás sú Spojené štáty dobrým bezpečnostným partnerom proti Rusku,“ zakončil estónsky premiér.