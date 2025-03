Ruský vodca predstavil svoj plán anexie Ukrajiny, keď vyzval na vytvorenie „prechodnej vlády“ v Kyjeve. „Mohli by sme, samozrejme, diskutovať so Spojenými štátmi, dokonca aj s európskymi krajinami, a samozrejme s našimi partnermi a priateľmi, pod záštitou OSN, o možnosti vytvorenia prechodnej administratívy na Ukrajine,“ povedal Putin v Murmansku počas Arktického fóra. „Na čo? Zorganizovať demokratické prezidentské voľby, ktorých výsledkom by bol nástup kompetentnej vlády, ktorá by mala dôveru ľudí, a následne začať rokovania s týmito orgánmi o mierovej dohode a podpísať legitímne dokumenty,“ povedal o svojich plánoch ruský vodca.

Putin má skúsenosti s organizovaním „demokratických“ prezidentských volieb. Pri moci je 25 rokov. Jeho reálni protikandidáti končia buď vo väzení alebo zomierajú. Po takýchto „voľbách“ by aj mierovú „dohodu“ dokázal dosiahnuť rýchlo. Pokojne aj za 24 hodín. Veď dokumenty na podpis má prichystané od 24. februára 2022. Skúsenosti s rýchlosťou tiež má. Rýchlo konal na Kryme, kde urobil referendum o pripojení k Rusku. V Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti svoje „umenie“ zdokonalil ešte viac. Urobil v nich referendá napriek tomu, že sú rozdelené frontovou líniou. A na tomto „základe“ sa rýchlo dostalo do ruskej ústavy, že tieto oblasti sú súčasťou Ruska.

A teraz opäť oprašuje dokumenty pripravené na podpis už 24. februára 2022: „Prechodná vláda“, „voľby“, „mierová dohoda“. A čo ukrajinské vzácne kovy, ktoré chce ťažiť americký prezident Donald Trump? Veď Putin Trumpovi nedávno jasne odkázal, že je ochotný sa podeliť. Vo februári tohto roka povedal, že Moskva je ochotná spolupracovať so „zahraničnými partnermi vrátane Američanov“ na ťažbe kovov vzácnych zemín, a to aj „v našich nových regiónoch“. „Sme pripravení prilákať zahraničných partnerov na naše takzvané nové územia – naše historické územia, ktoré sa stali súčasťou Ruska,“ spresnil Putin.