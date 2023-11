Putin údajne rokuje o ruskej námornej základni na území Líbye. Hrozí, že bude môcť špehovať celú Európsku úniu

Ruský vodca Vladimir Putin údajne pracuje na dohode o ruskej námornej základni v Líbyi. Ako referuje web news.sky.com, šéf Kremľa o tom údajne diskutoval s veliteľom Líbyjskej národnej armády na východe krajiny Chalífom Haftarom počas septembrového stretnutia v Moskve.

Vážna hrozba pre Európsku úniu

Tento vývoj by znamenal vytvorenie ruskej vojenskej prítomnosti na južnom prahu Európy. Bývalý osobitný vyslanec USA v Líbyi Jonathan Winer uviedol, že americká administratíva berie túto hrozbu „veľmi vážne“.

„Udržať Rusko mimo Stredozemného mora bolo kľúčovým strategickým cieľom. Ak tam Rusko získa prístavy, bude môcť špehovať celú Európsku úniu,“ povedal.

Nebezpečné výmenné obchody

Líbya je rozdelená na dve súperiace administratívy – vládu národnej jednoty v Tripolise a Líbyjskú národnú armádu Chalífu Haftara sídliacu na východe krajiny. Tie sa síce v októbri 2020 dohodli na prímerí, ale Haftar údajne zháňa systémy protivzdušnej obrany a výcvik pre pilotov svojich vzdušných síl a špeciálnych jednotiek.

Tvrdí sa, že na oplátku by mohol ruským silám poskytnúť niekoľko leteckých základní, ktoré v súčasnosti okupujú žoldnieri z Wagnerovej skupiny. Podľa ľudí oboznámených s rozhovormi by údajne ruské vojnové lode mohli získať trvalé práva na kotvenie v líbyjskom prístave, s najväčšou pravdepodobnosťou v Tobruku, ktorý sa nachádza len niekoľko stoviek kilometrov cez Stredozemné more od Grécka a Talianska.