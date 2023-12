Putin sa vyjadril k záujmu viesť vojnu s NATO, odvetu plánuje najmä v blízkosti fínskych hraníc

Nedávne verejné vyjadrenia ruského vodcu Vladimira Putina týkajúce sa Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) predstavujú podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) hrozbu pre západnú bezpečnosť, ak Rusko dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine.

Odveta za vstup Fínska do NATO

Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu v nedeľu povedal, že obavy z toho, že Rusko bude bojovať priamo s členmi NATO, sú „úplný nezmysel“.

Potom vyhlásil, že plánuje sústrediť vojenské sily v blízkosti fínskych hraníc ako odvetu za vstup Fínska do NATO. ISW uviedol, že Putinove ubezpečenia je lepšie interpretovať ako hrozby. Informuje o tom web Kyiv Independent.

„Ak by Rusko bolo schopné dosiahnuť svoj stanovený maximalistický cieľ úplnej ukrajinskej kapitulácie … Rusko by bolo schopné rozmiestniť sily až k hraniciam NATO od Čierneho mora po Severný ľadový oceán,“ konštatuje ISW.

Riziko pre globálnu bezpečnosť

Ruské víťazstvo na Ukrajine by si vyžadovalo, aby sa západní spojenci pripravili na obranu pred priamymi útokmi na NATO, čo by znamenalo „astronomické“ náklady a vyvolalo by to vysoké riziko pre globálnu bezpečnosť.

„Podpora Ukrajiny ponúka Západu najlepšiu príležitosť, aby sa vyhol týmto nákladom a väčšej ruskej hrozbe,“ píše ISW. Inštitút dodal, že Putinove tvrdenia o nezáujme Ruska zaútočiť na NATO sú rovnaké ako opakované tvrdenia Moskvy pred otvorenou inváziou na Ukrajinu.