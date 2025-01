Putin pošle bojovať na Ukrajinu aj omeškancov so splátkami

Rusko plánuje v roku 2025 naverbovať najmenej 126-tisíc vojakov z takzvaného špeciálneho kontingentu, aby doplnilo straty svojich síl vo vojne proti Ukrajine. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej rozviedky na sociálnych sieťach.

Ako osoby zo „špeciálneho kontingentu“ v Rusku považujú odsúdených, dlžníkov pôžičiek a ľudí v problémoch so zákonom. „Týka sa to Rusov, ktorí si odpykávajú tresty vo väzniciach, sú vyšetrovaní, majú dlhy z pôžičiek a iné problémy so zákonom,“ uvádza ukrajinská rozviedka.

Každý mesiac aspoň 10-tisíc

Ukrajinské obranné spravodajstvo oznámilo, že Moskva plánuje každý mesiac naverbovať najmenej 10-tisíc vojakov zo špeciálneho kontingentu, aby pokryla personálne straty na fronte.

Ukrajinská rozviedka tiež dodala, že v roku 2025 plánuje Rusko povolať najmenej 280-tisíc vojakov, aby nahradilo straty svojich jednotiek vo vojne proti Ukrajine.