Putin podpísal zákon zvyšujúci vekovú hranicu pre vojakov, aj osoby v mobilizačnej rezerve

Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok podpísal zákon, ktorý o päť rokov zvyšuje vekovú hranicu pre určité kategórie občanov, aby mohli zostať v ruskej vojenskej zálohe, keď Moskva zintenzívňuje útoky na Ukrajinu.

Zmeny federálneho zákona o vojenskej službe, ktoré zverejnili na oficiálnom portáli právnych informácií, zvyšujú tieto limity pre rôzne kategórie príslušníkov ruskej armády vrátane vojakov, námorníkov, seržantov, majstrov, práporčíkov a námorných podporučíkov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Pre vojakov, námorníkov a seržantov sa veková hranica zvyšuje z 35 na 40 rokov. V prípade ďalších dvoch kategórií sa limit zvyšuje zo 45 na 50 rokov a pre námorných podporučíkov je to z 50 rokov na 55. Zákon navyše predlžuje maximálnu vekovú hranicu pre osoby v mobilizačnej rezerve.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti 1. januára 2024. Do 1. januára 2028 bude trvať prechodné obdobie, keď budú občania v rezerve postupne prechádzať do dôchodku.