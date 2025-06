Putinovo klamanie Trumpa potrvá približne do jesene. V rozhovore pre web Espreso TV to poznamenal ukrajinský analytik Serhij Taran. „Potom v Spojených štátoch nastane nová etapa politického boja, spojená s tým, že sa začnú skutočné prípravy na strednodobé voľby do Kongresu. A Trumpov tím bude musieť Američanom ukázať konkrétne výsledky,“ povedal.

Podľa Tarana bude musieť Trump uplatniť nové prístupy, pretože novými zmluvami a obchodmi a Ruskom „nie je čo ukázať“. „Najmä preto, že Trumpovo okolie predstavuje aj časť republikánov, ktorí sú v tradícii Ronalda Reagana, pokiaľ ide o Rusko. A ktorí sú tiež prekvapení Trumpovým postojom a priamo naznačujú: ‚Niečo treba zmeniť, pokiaľ ide o Rusko‘,“ vraví Taran.

Rusko podľa analytika doteraz dokázalo presvedčiť Trumpa, aby nezavádzal nové sankcie. „Ale toto nemôže pokračovať donekonečna, pretože nie sú žiadne výsledky. Ďalším dôležitým aspektom v Spojených štátoch je verejná mienka a novinári, ktorí Trumpovi neustále pripomínajú, že Putin ostreľuje Ukrajinu a on nič nerobí. … Americká verejnosť bude potrebovať nejaké odpovede,“ skonštatoval Taran.