Odpusťme Rusku všetko, čo sa stalo. Blanár vyzýva Západ k spolupráci s Moskvou, Ukrajina reaguje

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyhlásil, že vojnu na Ukrajine možno ukončiť iba diplomaticky a prostredníctvom spolupráce s Ruskom. Podľa neho možno Rusku „odpustiť všetko, čo sa stalo“.

Šéf slovenskej diplomacie povedal v nedeľňajšej relácii „O 5 minút 12“ v STVR naznačil, že západné krajiny a Rusko si možno budú musieť všetko odpustiť.

Blanár vyzval „k rešpektovaniu medzinárodného práva“ a hľadaniu spôsobov komunikácie s Ruskom. „Musíme nájsť nejaký spôsob spolupráce a možno aj odpustenie si toho všetkého, čo sa udialo,“ povedal Blanár.

Reakcia Ukrajiny na seba nenechala dlho čakať. „Pocit beztrestnosti Ruska je základnou príčinou jeho zločinov. Je naivné očakávať, že zločinec prestane, ak mu bude jeho zločin odpustený, nie potrestaný. Rusko vám dá facku po druhom líci. A tí, ktorí v tejto vojne nikoho nestratili, nemajú právo robiť takéto vyhlásenia,“ napísal na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Juraj, Russia’s sense of impunity is the root cause of its crimes. It’s naive to expect a criminal to stop if their crime is forgiven instead of punished. Russia will hit your other cheek as well. And those who have lost no one in this war have no right to make such statements. pic.twitter.com/ALLzGT6ugP

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 30, 2025