PUĽS a Party v 21. storočí si z Japonska priviezli zážitky aj pochvalu prezidenta – FOTO

V druhý septembrový týždeň si to “posádka” projektu POKLADY namierila do krajiny vychádzajúceho slnka, aby priblížila návštevníkom EXP0 2025 Osaka inovatívne spracovanie tradičnej slovenskej kultúry, ktorej cieľom bolo zaujať všetky generácie. Príbeh tejto cesty započal omnoho skôr, ako v Osake zožal úspech, potlesk a uznanie publika.
„Vystúpenie na Expo 2025 si vyžiadalo niekoľkomesačné prípravy, predsa len sa bavíme o obrovskej výprave – 60 ľudí a k tomu množstvo techniky, krojov, kostýmov a rekvizít. Spolupráca a komunikácia s miestnym štábom išla plynule. Je naozaj pravdou, že Japonci sú vo všetkom prísne precízni, no rovnako tak sme sa snažili držať krok aj my,” približuje Matúš Jaško, manažér PUĽS-u.
Sedem svadobných párt
V unikátnom projekte POKLADY predstavil Poddukelský umelecký ľudový súbor kombináciu živej hudby, piesní a tancov, ktoré doplnila výstava v pohybe Party v 21. storočí inovatívnou prezentáciou 7 svadobných párt z obcí Hrušov, Veľký Lom, Blažov, Letanovce, Polomka, Hriňová a Šambron.
„Modelky sme na vystúpenie pripravovali už od polnoci. Jedna po druhej najprv absolvovali facepainting (ornament z danej obce), následne sme začali obliekať do krojov. Znie to neuveriteľne, no s prvotnými prípravami sme skončili o 6:00 ráno, potom sa presúvali do areálu EXPO, kde prípravy pokračovali do 11.00 hod. Dievčatá takmer nespali, ale zvládli to na výbornú,” hovorí fotografka Zuzana Senášiová, ktorá spolu s fotografom Ľubomírom Sabom a etnologičkou Katarínou Sabovou projekt Party v 21.storočí založila.
Pochvala od prezidenta
Počas slovenského Národného dňa sa výstavy EXPO 2025 Osaka zúčastnil i prezident Peter Pellegrini spolu s japonským ministrom Itom Yoshitakom, zodpovedným za svetovú výstavu, a mnohými ďalšími významnými hosťami, ktorí si nenechali ujsť ani kultúrnu časť programu.
Slovenský prezident predstavenie POKLADY ocenil i pochvalným vyjadrením: „Predstavenie Poklady, v podaní PUĽS-u a projektu Party v 21. storočí, je prienikom tradícií a histórie Slovenska s modernou. Verím, že tak, ako mňa, tak aj divákov z celého sveta tento umelecký program zaujal a dôstojne reprezentoval našu krajinu.“
Nadšené publikum
Projekt sa následne predstavil i širokej verejnosti, od ktorej si opakovane vyslúžil ovácie. „Máme krásne reakcie na celé predstavenie. Z publika bolo cítiť nadšenie, neuveriteľnú energiu a radosť. Dostalo sa k nám obrovské množstvo chvál za hudbu, vizuál, tradičnú aj modernú stránku predstavenia, choreografiu, interpretáciu a celkový koncept,” teší sa pozitívnym reakciám riaditeľ a umelecký šéf PUĽS-u Viliam Mikula.
Dvomi vystúpeniami projektu POKLADY však prezentácia slovenského folklóru a tradícií nekončí. Poddukelský umelecký ľudový súbor návštevníkov výstavy potešil aj ďalším programom.
„V Osake sme predviedli ako keby dve tváre PUĽS-u. Na národnom dni sme v spojení s projektom Party v 21. storočí odprezentovali fúziu tradičnej kultúry a moderny. O deň neskôr sme nie len japonským divákom ukázali náš reprezentačný program, ktorý je skladbou úspešných kompozícii z posledných 10 rokov tvorby. Dramaturgia bola postavená na tom, aby sme predstavili rozmanitosť slovenského folklóru a som presvedčený, že sme ukázali ozajstnú kvalitu. Diváci a aj organizátori boli aj týmto programom absolútne nadšení. Potlesky a ich skvelé reakcie sú pre nás najväčšou odmenou a zadosťučinením za náročnú prípravu tejto našej výnimočnej zahraničnej cesty,” uviedol šéf telesa, Viliam Mikula na záver.