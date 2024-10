Psychologické bezpečie v práci je parameter kultúry firmy, nie manažérska zručnosť

Je čas priorizovať duševné zdravie na pracovisku – tak znie hlavná téma Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si pripomíname práve dnes. Čo znamená psychologické bezpečie v práci? Prečo by mali firmy školiť zamestnancov v oblasti prvej pomoci pre duševné zdravie?

A aké sú hlavné zásady poskytovania prvej pomoci v duševnej nepohode?

V práci trávia ekonomicky aktívni ľudia väčšinu svojho času a preto môže bezpečné a zdravé pracovné prostredie pôsobiť ako ochranný faktor pre duševné zdravie, produktivitu práce a kvalitu života. Posledné obdobie sa vo firmách preto často skloňuje pojem „psychologické bezpečie v práci“. Len málo zamestnancov však rozumie, čo to znamená.

„V práci sa cítime bezpečne vtedy, keď me schopní slobodne vyjadrovať svoje pohľady na veci, nemusíme svoje názory príliš filtrovať, necítime pre vyjadrenie názoru bariéry a nemusíme hrať žiadne diplomatické hry,“ opisuje psychologoicky bezpečné pracovisko psychológ Ligy za duševné zdravie Michal Bača.

Podľa neho sa práve v tomto líšia kultúry jednotlivých organizácií a firiem. „Psychologické bezpečie je parameter kultúry, ktorý je vytváraný v nejakom ľudskom spoločenstve, nie je to manažérska schopnosť. Manažér má síce na pocit psychologického bezpečia najväčší vplyv, ale nie je to jeho zručnosť. On svojimi inými zručnosťami vytvára pre svojich kolegov prostredie, ktoré je viac alebo menej psychologicky bezpečné,“ dodáva Michal Bača.

Absolventi Kurzu prvej pomoci pre duševné zdravie pomáhajú na pracovisku

UNIQA aj preto v rámci podpory duševného zdravia na pracovisku pripravila celý tento týždeň pre svojich zamestancov aktivity, zamerané na starostlivosť o duševnú pohodu, myseľ i telo: od jogy, cez cvičenia na koncentáciu a psychické uvoľnenie, otázky ako zlaďovať pracovný a rodinný život až po praktické rady pre rodičov v oblasti dusevneho zdravia detí.

Popri tom už je v UNIQA CZ a SK zaškolených 90 zamestnancov, ktorí absolvovali celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý sa na Slovensko a do Českej republiky dostal práve vďaka podpore UNIQA. Prostredníctvom Ligy za duševné zdravie sa vyškolili odborníci, ktorí dnes ďalej vzdelávajú ľudí vo firmách na Slovensku a onedlho začnú aj v Česku. Absolventi kurzu sa učia poskytovať svojim kolegom, rodine či priateľom prvú pomoc v prípade duševnej nepohody a zároveň šíria povedomie o ochrane duševného zdravia.

„V UNIQA sme veľmi radi, že certifikát Poskytovateľa/ky prvej pomoci v oblasti duševného zdravia získalo až 90 našich zamestnancov a zamestnankýň. Som hrdá, že aj ja patrím medzi nich. Vysoký záujem naučiť sa poskytovať pomoc človeku v duševnej nepohode nás v dobrom prekvapil a ďalší ľudia z UNIQA idú kurz absolvovať v druhom kole. Aj toto je podľa mňa signál, že téma duševného zdravia je pre nás všetkých životne dôležitá a že partnerský aj komunitný prístup k poskytovaniu pomoci a podpory druhým sa stáva rozhodujúcou silou budovania zdravého pracoviska a spoločnosti,“ hovorí členka Predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a udržateľnosť Ganna Pidgorna.

Foto: UNIQA

Päť základných krokov prvej pomoci pri duševnej nepohode

Definovať duševné zdravie je často ťažšie ako opísať duševnú chorobu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je duševné zdravie pocit pohody, v ktorej každý jednotlivec napĺňa svoj vlastný potenciál, zvláda bežný životný stres, môže produktívne pracovať a je schopný prispieť k prospechu svojej komunity. Ako sumarizuje Michal Bača: „Ak sme psychicky zdraví, dokážeme využiť svoje schopnosti, postarať sa o seba a svojich blízkych.“

Často hovoríme, že niekto je v strese alebo „má depresiu“. Ako však zistíte, že ide naozaj o vážny problém? „Je normálne zažívať v živote nepohodlie, stres, úzkosť, smútok. Problém však nastáva, keď tieto pocity prežívame dlhodobo alebo veľmi často a výrazne obmedzujú naše každodenné fungovanie. Napríklad máme problémy vstať z postele, chodiť do práce, starať sa o deti atď,“ vysvetľuje Michal Bača.

Aké sú teda hlavné zásady poskytnutia prvej pomoci pri duševnej nepohode? Je nevyhnutné, aby sme vôbec zareagovali, aby sme rozpoznali, že s naším blízkym či kolegom nie je niečo v poriadku. Nasledujúce kroky nám pomôžu získať si jeho dôveru a pokúsiť sa zistiť, čo sa deje.

Odvaha nadviazať kontakt s druhou osobou a ochota riešiť prípadnú nepríjemnú situáciu. Úcta k druhej osobe. Ochota počúvať – ak druhá osoba cíti, že je vypočutá s úctou, už len vďaka tomu sa často cíti lepšie. Empatia – vedieť pochopiť emócie druhej osoby, ale nenechať sa do nich vtiahnuť – získať si dôveru druhej osoby, byť jej oporou a snažiť sa nájsť pomoc. Nesúdiť a nehodnotiť – nepoznáme všetky detaily problémov druhej osoby, preto nám neprislúcha hodnotiť situáciu – inak by sa druhá osoba mohla hanbiť, uzavrieť sa do seba a nezveriť sa nám.

Viac o tom, čo znamená psychologické bezpečie v práci, ako spoznáme, že kolega prežíva duševnú nepohodu, akými krokmi nasmerovať kolegu či blízkeho k odbornej pomoci ale aj ako otvorene hovoriť s osobou, u ktorej máme podozrenie, že si chce siahnuť na život nájdete v rozhovore s Michalom Bačom tu: Ako poskytnúť človeku prvú pomoc s psychickými problémami? od: Lepší život (spotify.com)

Program prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (MHFA) so sídlom v Austrálii vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Dnes je celosvetovo známy a používaný v takmer tridsiatich krajinách sveta. Jeho podporovateľmi sú napríklad bývalá prvá dáma USA Michelle Obama, Lady Gaga, ale napríklad aj dlhoroční podporovatelia témy duševného zdravia v Spojenom kráľovstve Princ a Princezná z Walesu.

