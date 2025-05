PSG dominovalo vo Francúzsku, získalo aj pohár. Teraz sa sústredí na finále Ligy majstrov - VIDEO

Paríž Saint-Germain sa naladil na finále Ligy majstrov s Interom Miláno víťazstvom vo Francúzskom pohári, keď Bradley Barcola dvakrát skóroval pri pohodlnom víťazstve 3:0 nad Remešom.

Ten sa presadil v priebehu štyroch minút na začiatku zápasu, čím rýchlo zahubil všetky nádeje súpera na rozruch na Stade de France, a Achraf Hakimi pridal ďalší gól pred polčasom.

Bolo to presne také hladké, v čo aj dúfal tréner Luis Enrique pred rozhodujúcim zápasom sezóny – súboj o „ušatú trofej“ v Mníchove 31. mája.

Úspešný Enrique

„Bol to naozaj skvelý večer. Prácu sme zvládli rýchlo a z víťazstva máme radosť. Vedeli sme, že sa musíme čo najlepšie pripraviť na finále Ligy majstrov, podarilo sa nám to a teraz môžeme ísť do ďalšieho zápasu plní sebavedomia,“ priblížil Barcola podľa AFP.

Kviča Kvaracchelia si nezahral, čo vysvetľoval kormidelník Parížanov. „Neexistuje žiadny problém. Po rozcvičke sa necítil dobre a rozhodli sme sa neriskovať. V utorok bude v poriadku a bude môcť trénovať,“ povedal Enrique s tým, že sa Gruzínec predčasne vrátil domov.

Vďaka víťazstvu PSG, ktoré na národnom štadióne sledovalo viac ako 77-tisíc divákov, sa mu podarilo druhýkrát v priebehu niekoľkých sezón, odkedy sa Enrique stal v roku 2023 trénerom, zavŕšiť čistý hetrik v domácej súťaži. K titulu v Ligue 1 pridali Francúzsky pohár, ako aj Pohár majstrov – francúzsku obdobu Superpohára.

Nedokončená skladačka

PSG získalo Francúzsky pohár rekordných 16-krát, z toho osemkrát v poslednom desaťročí. Ďalším najúspešnejším klubom v histórii súťaže je Marseille, ktoré získalo posledný zo svojich desiatich titulov ešte v roku 1989.

„Teraz máme tri zo štyroch titulov, ktoré sme mohli získať, a dúfam, že 31. mája po zápase budeme všetci oslavovať zápis do histórie klubu,“ dodal Enrique.

Po tom, čo PSG už vyhralo Ligue 1 a pohár, miesto v Európskej lige získal Lyon, ktorý skončil v lige šiesty, zatiaľ čo siedmy Štrasburg bude hrať Konferenčnú ligu.

Baráž o udržanie sa

Remeš sa predstavil vo svojom prvom finále Francúzskeho pohára od roku 1977 a chcel získať trofej tretíkrát, pričom naposledy sa mu to podarilo v roku 1950. Počas ligy dvakrát remizoval s PSG, ale tentoraz na Parížanov nestačil.

Dokonca sa prepadol na miesta, kde sa budú usilovať tamojší futbalisti o udržanie sa v Ligue 1. Sily si merajú s druholigovými Métami.

Prvý duel sa skončil remízou 1:1 a Remeš sa teraz musí pripraviť na odvetný zápas, ktorý sa uskutoční u nich vo štvrtok 29. mája.