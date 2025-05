Kvaracchelija chce v Lige majstrov druhý titul v sezóne na úkor Interu Miláno. Podarí sa mu to?

Chviča Kvaracchelija v tejto sezóne 2024/2025 pomohol pripraviť Inter Miláno o titul v Serie A a teraz dúfa, že ho prekoná aj v sobotňajšom finále Ligy majstrov v drese Paríža Saint-Germain. Dvadsaťštyriročný Gruzínec prestúpil do francúzskej metropoly v januári z Neapola za 70 miliónov eur a v tíme Luisa Enriqueho má pred finále v Mníchove kľúčovú úlohu, hoci pre drobné zranenie vynechal víťazné finále Francúzskeho pohára.

Kvaracchelija si v tejto sezóne pripísal hneď dva majstrovské tituly – v Serie A s Neapolom, kde patril medzi opory v prvej polovici ročníka, a v Ligue 1 s PSG. Jeho prestup do Paríža výrazne pomohol tímu v európskych súťažiach, kde zvýšená konkurencia v útoku vybičovala mužstvo k lepším výkonom aj ďalších ofenzívnych hráčov ako Dembélé, Barcola či Doue.

Dokáže útočiť aj brániť

Tréner Luis Enrique ocenil jeho univerzálnosť a pracovitosť: „Je dokonale prispôsobivý nášmu hernému štýlu. Vie prejsť cez hráča, ale aj brániť, čo je pre nás kľúčové, pretože potrebujeme brániť aj útočiť všetci jedenásti.“

Kvaracchelija v 24 zápasoch za PSG strelil šesť gólov a pridal šesť asistencií, vrátane dôležitých momentov vo štvrťfinále LM proti Aston Ville a semifinále s Arsenalom. Luis Enrique zdôraznil, že jeho prínos v defenzíve bol pre postup do Mníchova zásadný.

Interu Miláno ešte nestrelil gól

V sobotu bude mať PSG v útoku viacero možností, no skúsenosti Kvaraccheliju s Interom môžu byť rozhodujúce, aj keď v šiestich zápasoch proti „nerazzurri“ sa v neapolskom drese tešil z víťazstva iba raz a nestrelil žiaden gól. „Technicky je to výnimočný hráč, nebude to jednoduché,“ povedal obranca Interu Denzel Dumfries, ktorý sa s ním pravdepodobne stretne priamo na ihrisku.

Kvaracchelija tak môže v sobotu získať ďalšiu víťaznú medailu a potvrdiť, že jeho prestup do PSG bol kľúčový pre úspech Parížanov v tejto sezóne.