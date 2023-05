Prvý trailer filmu Duna: Časť druhá sľubuje veľkolepý zážitok

Prvá časť sci-fi veľkofilmu Duna v roku 2021 očarila celý svet. Publikum pozvala do prepracovaného a vizuálne uchvacujúceho sveta ďaleko za hranicami našej galaxie, v ktorom je najdrahšou komoditou vzácne korenie a planéta, na ktorej ho ťažia, sa stáva stredobodom záujmu znepriatelených rodov. Režisér Denis Villeneuve nás tam už na jeseň aktuálneho roka pozve znova. Snímka Duna: Časť druhá príde do kín 2. novembra a prvý trailer nijako netají, že pôjde o dobrodružstvo ešte veľkolepejšie, než bolo to prechádzajúce.

Foto: Continental film

V pokračovaní sci-fi ságy sa Paul Atreides, hrdina prvej časti, spojí s tajomnou Chani a národom Fremenov, aby sa pomstil sprisahancom, ktorí zničili jeho rodinu. Zároveň sa však bude snažiť zabrániť hroznej budúcnosti, ktorú dokáže predvídať len on sám.

Prvé ukážky, ktoré snímku predstavujú v čerstvom traileri, naznačujú, že sa fanúšikovia dočkajú všetkých ingrediencií, vďaka ktorým si Dunu obľúbili. Vrátia sa známe postavy a okrem ústrednej dvojice, ktorú tvoria herci Timothée Chalamet a Zendaya, sa môžu tešiť aj na návrat Rebeccy Ferguson, Josha Brolina, Davea Bautistu, Javiera Bardema či Stellana Skarsgårda. Nové postavy stvárnia napríklad Florence Pugh, známa z filmov Black Widow či Slnovrat, Austin Butler, nominovaný na Oscaraza svoj výkon v životopisnej dráme Elvis, alebo Léa Seydoux, ktorá zažiarila v posledných „Bondovkách“.

Foto: Continental film

Trailer začína emotívnymi zábermi, sústredenými na zbližovanie Paula s Chani na planéte, ktorá je jeho novým útočiskom. Nepriatelia však tušia, že je potomok mocného rodu stále nažive a sú mu v pätách. Režisér Villeneuve ukazuje, že nebude núdza o množstvo súbojov a hlavný hrdina bude musieť dokonca jazdiť na jednom z gigantických pieskových červov, ktorým je planéta Arrakis domovom.

Foto: Continental film

„Nech žijú bojovníci!“ hlásajú medzititulky v závere traileru a zhromaždené masy, pripravené ochrániť svoj domov, v posledných záberoch nechávajú tušiť, že nás čaká súboj, aký filmové plátna ešte nezažili. Na tie slovenské ho v novembri prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

