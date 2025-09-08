Prvý robotický vysávač s mopovacím valcom – Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Značka Dreame, líder v oblasti inteligentných domácich spotrebičov, uvádza na trh ďalší inovatívny produkt.
New project 4.jpg
Foto: Dreame
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete je prvý robotický vysávač na svete vybavený revolučným mopovacím valcom AquaRoll ™, ktorý prináša úplne novú úroveň čistoty a efektivity do vašej domácnosti.

Bezkonkurenčná čistota vďaka mopovaciemu valcu

Zabudnite na tradičné mopovanie. Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu s mopovacím valcom AquaRoll™ nový robotický vysávač Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete nielenže vysáva, ale aj dôkladne vytiera podlahu. Mopovací valec si hravo poradí so zaschnutými škvrnami, lepkavými nečistotami a zanecháva podlahy dokonale čisté a lesklé. Na rozdiel od statických mopovacích podložiek, ktoré často len rozmažú špinu, je rotačný valec nepretržite premývaný čistou vodou priamo počas upratovania, dynamicky sa prispôsobuje povrchu a prináša výrazne lepšie výsledky.

Obrazok1.jpg
Foto: Dreame

Efektívne odstraňovanie nečistôt

Sací výkon vysávača je až 30 000 Pa, čo zaručuje, že ľahko vysaje všetky nečistoty. S výškou len 9,5 cm (s retrakčným LDS) sa ľahko dostane a vyčistí aj pod nízkym nábytkom. Samozrejmosťou je aj výsuvná kefka na zaistenie vysatia rohov či vysunutie mopvacieho valca pre efektívne čistenie rohov stien či nábytku. Mopovací valec vyvíja konzistentný tlak na podlahu čím zaisťuje hĺbkové čistenie. Na rozdiel od mopovacích podložiek, ktoré môžu mať nerovnomerný kontakt s povrchom, valec efektívne zachytáva prach, chlpy aj mikroskopické častice.

Obrazok2.jpg
Foto: Dreame

Inteligentné technológie pre dokonalé upratovanie

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kombinuje najnovšie technológie, ktoré zaisťujú bezproblémovú prevádzku a špičkové výsledky:

Detekcia kobercov: Vysávač je vybavený inteligentným senzorom AutoSeal™ Roller Guard , ktorý automaticky rozpozná koberec. Keď sa k nemu blíži, mopovací valec sa zdvihne, aby sa zabránilo navlhnutiu, a zvýši sací výkon pre hĺbkové čistenie.

Obrazok3.jpg
Foto: Dreame

Rozmotávacia kefa HyperStream™: Špeciálna dvojitá kefa HyperStream™ sa účinne stará o to, aby sa vlasy a chlpy nezamotávali a neblokovali vysávač. Upratovanie je tak plynulé a bezstarostné.

Obrazok4.jpg
Foto: Dreame

100°C samočistenie: Po každom upratovaní sa valec automaticky umyje horúcou vodou s teplotou 100°C a vysuší. To zaručuje hygienickú čistotu a eliminuje zápach.

Obrazok5.jpg
Foto: Dreame

Prekonávanie prekážok: Pomocou vzduchového odpruženia FlexRise je robotický vysávač schopný prekonávať aj dvojstupňové prekážky až do výšky 8 cm. Prahy dverí či iné prekážky, pri ktorých ste predtým museli váš robotický vysávač manuálne prenášať, už tak nebudú prekážkou pri komplexnom a dôkladnom upratovaní celej vašej domácnosti.

Obrazok6.jpg
Foto: Dreame

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete nie je len robotický vysávač, je to inteligentný pomocník, ktorý vám vráti čas a energiu. Vďaka nemu je upratovanie bez námahy a domov vždy dokonale čistý.

