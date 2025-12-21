Druhé super-G v sezóne najlepšie zvládla Goggiová. Vonnová zbiera pódiové umiestnenia aj naďalej - VIDEO

O 0,15 sekundy zdolala Novozélanďanku Alice Robinsonovú, víťazku jediného predchádzajúceho ženského super-G v tejto sezóne.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sofia Goggiová
Na snímke talianska lyžiarka Sofia Goggiová. Foto: SITA/AP Photo/Giovanni Auletta
Francúzsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Francúzsko

Sofia Goggiová vyhrala vetrom ošľahaný superobrovský slalom vo francúzskom Val d’Isère, zatiaľ čo Lindsey Vonnová pokračovala v zbieraní pódiových umiestnení po svojom návrate.

Talianka mala najrýchlejší čas s hodnotou 1 minúta a 20,24 sekundy. O 0,15 sekundy zdolala Novozélanďanku Alice Robinsonovú, víťazku jediného predchádzajúceho ženského super-G v tejto sezóne.

Vonnová, ktorá dosiahla rýchlosť 105 kilometrov za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť spomedzi všetkých pretekárok, zaostala za Goggiovou o 0,36 sekundy. Bolo to štvrté umiestnenie 41-ročnej Američanky v najlepšej trojke za ostatných deväť dní.

Minulý týždeň vo švajčiarskom St. Moritzi vyhrala svoje prvé preteky v zjazde Svetového pohára od roku 2018, čím hodila rukavicu svojim oveľa mladším súperkám pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Taliansku.

Súťaž bola nakrátko prerušená, keď sa obrovský nafukovací syr z reklamy talianskej značky uvoľnil zo svojich lán, zrazil plot pozdĺž trate a neskôr bol úplne odstránený. Problémy robil aj silný protivietor. Informovala o tom agentúra AFP.

