Druhé super-G v sezóne najlepšie zvládla Goggiová. Vonnová zbiera pódiové umiestnenia aj naďalej - VIDEO

Sofia Goggiová vyhrala vetrom ošľahaný superobrovský slalom vo francúzskom Val d’Isère, zatiaľ čo Lindsey Vonnová pokračovala v zbieraní pódiových umiestnení po svojom návrate.
Talianka mala najrýchlejší čas s hodnotou 1 minúta a 20,24 sekundy. O 0,15 sekundy zdolala Novozélanďanku Alice Robinsonovú, víťazku jediného predchádzajúceho ženského super-G v tejto sezóne.
Aký je vzťah medzi Shiffrinovou a Vonnovou? Údajne si neprajú, aby vyhrala tá druhá - FOTO
Vonnová, ktorá dosiahla rýchlosť 105 kilometrov za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť spomedzi všetkých pretekárok, zaostala za Goggiovou o 0,36 sekundy. Bolo to štvrté umiestnenie 41-ročnej Američanky v najlepšej trojke za ostatných deväť dní.
Minulý týždeň vo švajčiarskom St. Moritzi vyhrala svoje prvé preteky v zjazde Svetového pohára od roku 2018, čím hodila rukavicu svojim oveľa mladším súperkám pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Taliansku.
Opäť kraľovala v slalome. Shiffrinová: Courchevel je so mnou pri vzostupoch i pádoch
Súťaž bola nakrátko prerušená, keď sa obrovský nafukovací syr z reklamy talianskej značky uvoľnil zo svojich lán, zrazil plot pozdĺž trate a neskôr bol úplne odstránený. Problémy robil aj silný protivietor. Informovala o tom agentúra AFP.