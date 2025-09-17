V Tatrách v noci zachraňovali dvoch Čechov, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení

Horskí záchranári majú za sebou náročný nočný zásah vo Vysokých Tatrách, zachraňovali dvojicu českých turistov. Nachádzali sa mimo značeného turistického chodníka, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení a svoju polohu nedokázali záchranárom spresniť.
Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti opakovane apeluje na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí, naštudovanie si lokality, ako aj na znalosť možných únikových trás. V neposlednom rade je tiež potrebné dodržiavať návštevný poriadok národného parku.
Horskí záchranári zasahovali počas tohto leta menej než vlani, o život v horách však prišlo 14 ľudí
O pomoc požiadali turisti v utorok vo večerných hodinách prostredníctvom tiesňovej linky „155“. Podľa opisu popoludní vystúpili na Východnú Vysokú a ďalej pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Odtiaľ sa žľabom rozhodli zostúpiť do Velickej doliny. „Jeden z dvojice si však približne 20-metrovým pádom spôsobil tržné poranenie v oblasti kolena, ako aj mnohopočetné povrchové odreniny. Sťažoval sa tiež na bolesť chrbtice, hlavy a hornej končatiny,“ uviedla HZS.
Turistom na pomoc smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí s nimi v teréne nadviazali vizuálny kontakt za pomoci svetelného zdroja. Lokalizovaní boli v oblasti žľabu nad Guľatým kopcom.
Horskí záchranári zraneného muža na mieste vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zateplili ho, podali mu intravenóznu medikamentóznu liečbu. Následne ho zafixovaného v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka Rýchlej lekárskej pomoci.