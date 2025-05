Prvá skupina nelegálnych migrantov sa dobrovoľne vrátila z USA do Hondurasu a Kolumbie

Zo Spojených štátov do Hondurasu a Kolumbie sa v pondelok dobrovoľne vrátila prvá skupina nelegálnych migrantov. Americká vláda 64 migrantom poskytla príspevok na cestu vo výške tisíc dolárov, uviedlo ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov. Tridsaťosem ľudí letecký dopravili do Hondurasu, zatiaľ čo ostatných 26 odišlo do Kolumbie.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová vyzvala ostatných nelegálnych migrantov v USA, aby využili program, ktorý ministerstvo nazvalo „Projekt Návrat domov“.

„Prevezmite kontrolu nad svojím odchodom a získajte finančnú podporu na návrat domov. V opačnom prípade vám hrozí pokuta, zatknutie, deportácia a zákaz návratu,“ povedala Noemová.