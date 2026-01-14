Protikorupčná komisia zistila porušenie pravidiel u slovinského premiéra

Slovinská protikorupčná komisia v utorok oznámila, že liberálny premiér Robert Golob porušil pravidlá integrity počas výkonu svojej funkcie. Tento vývoj prichádza len dva mesiace pred parlamentnými voľbami v Slovinsku, ktoré by mohli doviesť konzervatívnu opozíciu späť k moci.
Slovinsko bude voliť parlament 22. marca, pričom prieskumy verejnej mienky momentálne vedú konzervatívci pod vedením trojnásobného premiéra Janeza Janšu, ktorý je známy svojím obdivom k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Protikorupčná komisia začala vyšetrovanie Goloba po tom, čo jeho vtedajšia ministerka vnútra Tatjana Bobnarová v roku 2022 rezignovala s tvrdením, že Golob požadoval od nej a policajného šéfa „očistiť“ políciu od predstaviteľov menovaných predchádzajúcou vládou Janšu.
Podľa správy komisie, ktorá uzavrela vyšetrovanie, Golob „jednal proti očakávaniam a zodpovednostiam svojej funkcie“, keď prostredníctvom dvoch SMS správ vyjadril Bobnarovej svoje „obavy“ a „nespokojnosť“ ohľadom personálnej situácie v polícii.
Nálezy komisie však nemajú právne dôsledky, pokiaľ sa prípad neprijme na súdnej úrovni a nebudú potvrdené. Napriek tomu vyvolali výzvy opozície na Golobovu rezignáciu. „Sme presvedčení, že nejde o porušenie integrity,“ vyhlásil Golobov kabinet v písomnom stanovisku zaslanom agentúre AFP, pričom dodal, že protikorupčná komisia zamietla ostatné obvinenia proti premiérovi.
Konzervatívne médiá zverejnili Golobovo vyhlásenie z predvolebnej kampane v roku 2022, v ktorom tvrdil, že by „určite odstúpil“, ak by ho protikorupčná komisia niekedy uznala za vinného z porušenia pravidiel integrity.