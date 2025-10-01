Protifašistické hnutie varuje pred normalizovaním extrémizmu, výroky Kaliňáka a Blahu označuje za nebezpečné

Slovenské protifašistické hnutie dôrazne varuje pred snahami oslabiť právny štát a uvoľniť ruky extrémistom. Minister obrany Robert Kaliňák v nedeľu spochybnil opodstatnenosť Špecializovaného trestného súdu, ktorý je kľúčový pri stíhaní organizovaného zločinu a extrémizmu.
Následne europoslanec a podpredseda Smeru-SDĽuboš Blaha vyzval na zrušenie paragrafov o extrémizme z Trestného zákona s cieľom prepustiť a nesúdiť Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, ktorý je obžalovaný pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
Porušenie záväzkov
Slovenské protifašistické hnutie upozorňuje, že „zrušenie paragrafov o extrémizme by znamenalo legálne rozviazať ruky neonacistom a šíriteľom nenávisti“ a zároveň by Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky v boji proti rasizmu, antisemitizmu a extrémizmu. Hnutie označuje tieto kroky za priamy útok na demokraciu, právny štát a bezpečnosť občanov.
Bombic je podľa Kaliňáka vo väzbe neprávom, Špecializovaný trestný súd je zbabelý a nemá čo robiť na justičnej scéne
„Slovensko má bolestnú skúsenosť s fašizmom. Preto odmietame snahy politikov normalizovať neonacizmus a pod rúškom ‚právnych zmien‘ vytvárať beztrestnosť pre extrémistov,“ uvádza hnutie.
Ohrozenie hodnôt
Zároveň vyzýva verejnosť, médiá a demokratické sily, aby sa postavili proti týmto krokom, ktoré ohrozujú základné hodnoty spoločnosti. Hnutie vyjadruje prekvapenie nad snahami dvoch podpredsedov vládnej strany Smer-SD, ktorí v záujme ochrany neonacistu Bombica sú ochotní rušiť súd a meniť zákony.
Zamestnanca Volkswagenu vyhodili pre strhnutie dúhovej vlajky, Blaha s Kaliňákom napísali otvorený list riaditeľovi spoločnosti – VIDEO
„Odmietame úsilie reprezentantov vládnej strany Smer po slobode slova nastoliť fašizmus. Takáto sloboda slova viedla k druhej svetovej vojne a k miliónom obetí. Preto všetky civilizované štáty obmedzili slobodu propagovať fašizmus a nacizmus,“ dodávajú Miroslav Seget, Boris Zala, Peter Weiss a Stanislav Mičev v mene hnutia.