Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere

Francois Bayrou o hlasovanie požiadal, aby ukončil dlhotrvajúcu patovú situáciu v súvislosti s návrhom úsporného rozpočtu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Francois Bayrou
Francúzsky premiér Francois Bayrou neobstál v hlasovaní o dôvere. Foto: Archívne, SITA/Julien de Rosa, Pool Photo via AP
Francúzsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Francúzsko

Francúzsky parlament v pondelok nedal dôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua. V hlasovaní, o ktoré požiadal premiér, vyslovilo vláde nedôveru 364 poslancov. Podporilo ju len 194 zákonodarcov.

Premiér chcel rozpočtové úspory 44 miliárd eur

Bayrou, ktorý bol vo funkcii len deväť mesiacov, o hlasovanie požiadal, aby ukončil dlhotrvajúcu patovú situáciu v súvislosti s návrhom úsporného rozpočtu. Návrh predpokladal úspory v sume takmer 44 miliárd eur s cieľom znížiť francúzsky verejný dlh.

Bayrou svoje rozhodnutie o hlasovaní obhajoval: „Najväčším rizikom bolo ho nevyhlásiť, nechať veci pokračovať bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo… a pokračovať v práci ako obvykle.“

Premiér musí predložiť demisiu

V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ povedala predsedníčka snemovne Yael Braunová-Pivetová.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch, oznámil prezidentský úrad krajiny.

Viac k osobe: Francois Bayrou
Okruhy tém: Francúzska vláda Francúzsky parlament Pád vlády
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk