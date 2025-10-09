Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú

Hoci telo potrebuje proteín na správne fungovanie, až 46 % Slovákov a Sloveniek ho cielene nedopĺňa a spolieha sa, že to zvládne aj bez neho.
Prieskum spoločnosti Danone ukázal, že iba necelých 5 % opýtaných Slovákov si reálne kontroluje množstvo bielkovín v strave. Takmer tri štvrtiny netušia, aký je odporúčaný denný príjem, a teda ani to, či telu dávajú to, čo potrebuje. Viac než polovica respondentov sa venuje len ľahkej fyzickej aktivite, intenzívne cvičí iba 8 %. O to dôležitejšie je myslieť na proteín aj mimo posilňovne, pretože je kľúčom k energii, regenerácii aj celkovej vitalite.“

Bielkoviny sú pre každého

„Proteín nie je len palivo pre profesionálnych športovcov. Potrebujú ho všetci – študenti, ktorí sa učia dlhé hodiny, rodičia starajúci sa o deti aj ľudia, ktorí trávia celé dni v práci. Ak ho nemáme dostatok, telo sa rýchlejšie unaví, horšie regeneruje a oslabuje sa aj imunita,“ vysvetľuje Jiří Zábojník, odborník na výživu.

Yopro_carlos.jpg
Riešenie pre zaneprázdnených

Kontrolovať si jedálniček v rýchlom tempe života nie je jednoduché. Preto môžu byť praktickým riešením napríklad jogurty a nápoje YoPRO, ktoré obsahujú vysoké množstvo proteínu a dajú sa zaradiť do bežného dňa bez zbytočného plánovania.

„Proteínové jogurtové nápoje YoPRO sme vytvorili pre moderného, zaneprázdneného človeka, ktorý potrebuje energiu na zvládanie každodenného tempa. V jednej praktickej fľaši je 25 gramov proteínu, bez pridaného cukru, s nízkym obsahom tuku a navyše s horčíkom a vitamínom B9. Podporujú regeneráciu, pomáhajú bojovať proti únave* a zároveň skvele chutia,“ hovorí Lukáš Částka, Senior Brand Manager CEE pre Danone.

Čo o proteíne možno neviete (podľa Jiřího Zábojníka)

„Proteín nie je len o svaloch, hrá dôležitú úlohu v imunite, pri tvorbe enzýmov aj hormónov. Zaujímavé je, že najviac bielkovín prijímame večer, hoci efektívnejšie je dopĺňať ich rovnomerne počas dňa.

Mýtus, že varením sa proteíny ničia, neplatí – naopak, môžu sa stať ľahšie stráviteľnými. Navyše zasýtia na dlhšie ako cukry a pomáhajú odolať maškrteniu.

Proteín ovplyvňuje aj to, ako vyzeráme a cítime sa, podporuje zdravú pleť, vlasy a nechty, je základom látok v mozgu, ktoré ovplyvňujú sústredenie a energiu. Po tridsiatke je jeho príjem ešte dôležitejší, pretože prirodzene ubúda svalová hmota.

A dobrá správa pre tých, ktorí preferujú rastlinnú stravu, ak je správne nakombinovaná, dokáže dodať všetky potrebné aminokyseliny,“ dodáva Zábojník.

Yopro_global.jpg
Prečo na proteíne záleží

Proteín už dávno nie je len pre športovcov. Stal sa prirodzenou súčasťou jedálnička všetkých, ktorí chcú mať viac energie a cítiť sa lepšie každý deň. YoPRO preto predstavuje ideálnu voľbu pre každého, kto hľadá chutný a funkčný snack do svojho aktívneho života. Stačí ho zaradiť do bežného dňa – a rozdiel pocítite sami.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre spoločnosť Danone v júni 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 – 65 rokov.

*Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov. Folát (kyselina listová) prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Pri každodennej konzumácii vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

