Prokuratúra v Prešove postúpila trestné oznámenie z volebnej korupcie na ÚŠP, Rómovia sú v núdzi pre Matovičov sľub

Krajská prokuratúra Prešov v piatok postúpila na Úrad špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie, ktoré bolo podané tento týždeň v štvrtok. Trestné oznámenie sa týka podozrenia z trestného činu volebnej korupcie.

Politici vedome oklamali Rómov

„Podstata oznamovaného konania spočíva v poskytovaní úplatkov vo výške od 10 do 25 eur tým voličom, ktorí po vykonaní volebného aktu vo voľbách do Národnej rady SR vo volebnom obvode obce Jarovnice preukázali odovzdanie svojho voličského hlasu pre konkrétny politický subjekt, a to predložením fotografie nimi odovzdaného hlasovacieho lístka,“ informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

Dodala, že na tento účel mala byť vyčlenená suma vo výške 100-tisíc eur. Igor Matovič (Slovensko), poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák, a poslanec za hnutie Slovensko Peter Pollák ml. hrubo a vedome oklamali a zneužili chudobných Rómov.

Sľub v hodnote 500 eur

Uviedlo to občianske združenie Únia Rómov na Slovensku, ktoré upozornila na to, že je tu skupina obyvateľov, ktorá nevie, ako prežije sviatky v pokoji, pretože nemá ani na základné potreby, ako je napríklad teplé jedlo, bývanie či zimné oblečenie. Úniu Rómov na Slovensku v tieto dni kontaktovalo množstvo obyvateľov z rómskych osád s problémom, ktorý je podľa združenia dôsledkom sľubu Matoviča a Pollákovcov.

„Je to sľub, že ak im dajú vo voľbách hlas, dostanú 500 eur. A tak títo ľudia, ktorí im uverili, si požičali peniaze od úžerníkov a teraz sú vo veľkých osobných problémoch,“ vyhlásilo združenie. Združenie v tejto súvislosti podáva aj trestné oznámenie na Krajskej prokuratúre v Prešove a verí, že príslušné orgány všetko vyšetria.