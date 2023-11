Prokurátor žiada pre Kováčika 14 rokov väzenia a 200-tisícový súhrnný peňažný trest

Súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody na 14 rokov v zariadení s minimálnym stupňom stráženia žiada pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek.

Uviedol to v štvrtok na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vo svojej záverečnej reči v druhej korupčnej kauze obžalovaného a už aj odsúdeného Dušana Kováčika.

Exprokurátor je v tejto kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom K., prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania a pojednáva sa bez jeho prítomnosti, keďže je na úteku. Pre neho prokurátor v rámci trestnej sadzby od dvoch do piatich rokov žiada trest minimálne 30 mesiacov v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.

„Dostatočným spôsobom bolo preukázané, že všetky skutky, z ktorých sú obaja obžalovaní, sa stali tak, ako je uvedené v obžalobe,“ konštatoval prokurátor s tým, že obhajoba sa počas pojednávania snažila hlavne spochybniť hlavného svedka Bernarda Slobodníka a predkladanými návrhmi vyvolať zmätok v dokazovaní.

Podľa prokurátora bol doteraz svedok Slobodník vyhodnotený ako dôveryhodný svedok. Prokurátor upriamil pozornosť aj na to, že Kováčik zastával najvyššiu funkciu v boji proti organizovanému zločinu na ÚŠP.

Prokurátor Šúrek pre bývalého špeciálneho prokurátora okrem nepodmienečného trestu žiada za prevzatie úplatku v sume 50-tisíc eur aj súhrnný peňažný trest vo výške 200-tisíc eur.

Obhajca obžalovaného Kováčika v záverečnej reči povedal, že jediným dôkazom obžaloby je výpoveď svedka Slobodníka, pričom tento „nie je žiadnym nestranným svedkom, ale spolupracujúci svedok, ktorý vystupuje aj v mnohých ďalších trestných konaniach s vidinou dosiahnutia vlastnej beztrestnosti“.

Podľa obhajoby je Slobodníkova výpoveď o knihe s vyrezaným vnútrom, v ktorej mal byť úplatok, výmyslom jeho fantázie inšpirovaným jeho obľubou talianskeho seriálu Gomora. Pre svojho klienta žiada obhajca oslobodenie spod obžaloby, lebo nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný.

Sudca ŠTS Michal Truban v štvrtok pred ukončením dokazovania rozhodoval ešte o množstve dôkazných návrhov obhajoby aj obžaloby, ktoré doteraz predložili.

Väčšinu z nich zamietol ako nedôvodné alebo nadbytočné. Listinné dôkazy, ktoré pripustil, boli na štvrtkovom hlavnom pojednávaní vykonané. Ako dôkaz bola prezentovaná aj fotokniha spolupracujúceho svedka Bernarda Slobodníka, ktorú dostal od kolegov pri odchode z Policajného zboru.

„Neviem akú relevanciu a výpovednú hodnotu majú tieto fotky kajúcnika Slobodníka, nevidím absolútne zmysel tohto dôkazu,“ uviedol obžalovaný Kováčik.

V kauze, ktorú ŠTS pojednáva od septembra minulého roka, už vypovedalo množstvo svedkov. Naposledy v októbri riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko, ktorý tento prípad vyšetroval.

Predtým cez telemost vypovedali bývalý šéf operatívcov NAKA Ján Kaľavský nachádzajúci sa v Bosne a bývalý policajt NAKA Marián Kučerka, ktorý je v Sarajeve.

V júli prišiel svedčiť tiež bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian, ktorý vypovedal o manipulovaní dôkazov v tomto aj v iných prípadoch, o ktorých sa dozvedel od Kaľavského.

Podľa obžaloby podnikateľ Peter K., ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil v roku 2016 Kováčika prostredníctvom Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.

Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája minulého roku Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby. Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.