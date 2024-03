Progresívci predložia na najbližšiu schôdzu parlamentu dva zákony na podporu osôb so zdravotným znevýhodnením (video)

Progresívne Slovensko upozorňuje, že štát musí viac podporovať osoby so zdravotným znevýhodnením a prináša aj dva vlastné návrhy zákonov.

„Tragédia na Liptove je pre vládu zdvihnutým prstom, ohrozené skupiny a ich rodiny nemôžu byť ďalej na okraji záujmu štátu. Štát musí podporovať nielen seniorov a seniorky, ale všetky znevýhodnené skupiny, ktoré máme v našej spoločnosti. Prinášame preto na najbližšiu schôdzu parlamentu za Progresívne Slovensko dva návrhy zákonov, ktoré zlepšia a skvalitnia život pre zdravotne znevýhodnených a ich rodinných príslušníkov,“ uviedla poslankyňa NR SR Veronika Veslárová.

Sociálne poradenstvo v obciach

„Prvý z nich sprístupňuje sociálne poradenstvo v obciach. Ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodinní príslušníci dnes nemajú dostatočný prístup k informáciám ohľadom práce, vzdelávania, kompenzácii či zdravotníctva. Vďaka nášmu zákonu by pomoc vedeli nájsť priamo vo svojej obci, kde je to pre nich najbližšie a najdostupnejšie,” dodala Veslárová.

Cieľom druhého návrhu je pomôcť vytvoreniu inkluzívnych podmienok v spádových materských či základných školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Tlačené sú do špeciálnej školy

V súčasnosti, keď rodina takýchto detí príde na zápis, je podľa poslankyne Tiny Gažovičovej tlačené do špeciálnej školy alebo do domáceho vzdelávania.

„Dnes školy takéto deti často odmietajú s odôvodnením, že pre ne nemajú vytvorené podmienky, hoci na prijatie majú nárok. Zmena v školskom zákone by rodičom umožnila v dostatočnom predstihu obrátiť sa na spádovú školu a naplánovať nástup dieťaťa. Škola zas bude môcť vopred požiadať o financie z ministerstva školstva. Napríklad o príspevok na časovo náročnejšie bezbariérové úpravy školy,” poukázala poslankyňa NR SR Tina Gažovičová.

Budú žiadať prítomnosť ministra

Prípad, ktorý sa stal na Liptove, chce podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík zaradiť na rokovanie najbližšieho výboru.

„Budeme požadovať prítomnosť ministra práce Erika Tomáša a budeme sa ho pýtať na konkrétne kroky ministerstva v oblasti efektívnej a dôstojnej podpory ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tento prípad predsa nemôže minister prejsť slovami, že rodine boli vyplatené všetky príspevky,” zdôraznila Petrík.

Inklúzii sa venujú dlhodobo

Poslankyňa NR SR Jana Hanuliaková pripomenula, že inklúzii ľudí so zdravotným znevýhodnením sa Progresívne Slovensko venuje dlhodobo.

„Naša iniciatíva Odstráňme bariéry upozorňuje na fyzické prekážky vo verejnom priestore, robili sme aj prieskum prístupnosti mestských úradov na Slovensku. Hovoríme s primátormi a primátorkami miest či dotknutými organizáciami o tom, kde a aká pomoc je potrebná pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Našu expertízu chceme postupne pretaviť do legislatívnych návrhov,“ uzavrela Hanuliaková.