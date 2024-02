Ficova vláda schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete

aktualizované 14. februára, 12:33

Procesy prípravy a realizácie významných investičných projektov by sa mali urýchliť. Vláda preto na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Ide aj o transpozíciu eurosmernice.

Realizácia vo verejnom záujme

Vládny kabinet zároveň k tomuto materiálu schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Účinnosť by mala byť platná dňom vyhlásenia.

Je všeobecne známe, že výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá príliš dlho, v niektorých prípadoch od začiatku prípravy až do ukončenia výstavby je to až 14 rokov. Nové vedenie ministerstva dopravy chce tento stav zmeniť, a to pri tzv. strategických investíciách. Ide o projekty nad 100 miliónov eur, ktorých vyhlásenie za strategickú investíciu podlieha prísnym kritériám.

V zásade ide podľa rezortu dopravy hlavne o projekty dopravnej TEN-T infraštruktúry, ako sú napríklad D1 Turany – Hubová, chýbajúce úseky D3, R4 od Prešova do Poľska, ale aj výstavba bezpečnostnej vojenskej infraštruktúry. Tieto projekty musia mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti a musia byť posúdené v procese EIA, v ktorom práva verejnosti zostávajú úplne zachované.

Cieľom je upraviť podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme. Upraviť sa majú aj práva a povinnosti držiteľa osvedčenia o strategickej investícií, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj osobitosti povoľovacích a vyvlastňovacích konaní.

Zefektívnenie vysporiadania pozemkov

Pôjde o investície, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Jednotlivé strategicky významné projekty zamerané na investície v rôznych oblastiach sa podľa rezortu dopravy nerobia v takých časových intervaloch, ktoré sú želateľné.

Nezabezpečuje sa potrená dopravná infraštruktúra, čo oslabuje aj záujem investorov investovať na Slovensku. Cieľom je zefektívniť vysporiadanie majetkovoprávnych pozemkov a stavieb na prípravu výstavby strategických projektov, ako aj povoľovacie procesy pre verejné obstarávanie.

Odrádzanie zahraničných investorov

Ukázalo sa totiž podľa ministerstva dopravy, že nevyhnutné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a zdĺhavé povoľovacie procesy a verejné obstarávanie nedovoľujú v rozumnom čase pripraviť a realizovať rozsiahle stavby, prípadne ich rekonštrukcie. Bránia tomu zdĺhavé vyvlastňovacie konanie, stavebné a kolaudačné konanie, ako aj verejné obstarávanie, zdĺhavé konania na katastrálnych úradoch a na súdoch. To odrádza aj zahraničných investorov, ktorí zamýšľané veľké investície umiestňujú v iných krajinách.

Najväčšie pripravované zmeny sa teda týkajú urýchlenia získavania povolení pri príprave stavieb. Napríklad sa zlučuje územné konanie so stavebným. Vytvárajú sa možnosti na rýchlejšie konanie štátnych úradov.

„V tejto súvislosti sa však objavili fámy o tom, že vláda na základe zákona získa možnosť okamžite vyvlastňovať a tým porušovať ústavné práva. To rozhodne nie je v súlade s návrhom novej legislatívy. Najdôležitejším aspektom zostáva stále výlučne verejný záujem,“ informuje rezort dopravy.