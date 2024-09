Proces v prípade vraždy Ľudmily Cervanovej pokračuje, súd prejednáva predovšetkým listinné dôkazy

Pred senátom Krajského súdu v Bratislave v pondelok pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na obnovu konania odsúdených v kauze vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976. Ako na začiatku verejného zasadnutia oznámil predseda senátu Peter Šamko, Juraj Lachmann, jeden zo šestice odsúdených, ktorí o obnovu žiadali, v auguste zomrel.

Odsúdení vo svojom návrhu argumentovali spisovým materiálom nachádzajúcim sa v archíve bezpečnostných zložiek v Kaniciach pri Brne. Súd pritom vo veci naposledy konal v júni minulého roka, pričom následne bolo viacero termínov verejného zasadnutia zrušených. Na programe pondelkového zasadnutia sú predovšetkým listinné dôkazy.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Podľa odsúdených obsahuje spis v Kaniciach spolu 13 kartónov dokumentov, ktoré preukazujú, že obvinenie voči nim bolo v rokoch 1978 až 1980 vykonštruované tímom vyšetrovateľa Eduarda Pálku. Dokumenty pritom podľa nich boli objavené až v roku 2018. Súdom, ktoré o veci rozhodovali, tak boli zamlčané.