Problémový most v Chľabe? Otvorený je dva týždne a polícia musí riešiť stúpajúci počet ilegálnych migrantov

Počas jedného týždňa na prelome júla a augusta bolo na Slovensku zadržaných vyše 1 300 ilegálnych cudzincov. Podobný počet bol aj predtým, len za celý kalendárny rok 2015.

Toto číslo stúplo aj na cudzineckej polícii v Nových Zámkoch, keďže bol uvedený do užívania nový hraničný most z Maďarska do Chľabu. Či to priamo súvisí s mostom, nikto nepotvrdil a ani nevyvrátil. Informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Most otvorili pred dvomi týždňami

Len na začiatku tohto týždňa počas jednej noci policajti priviezli takmer 200 ilegálnych cudzincov z oblastí, ktoré sú v blízkosti hraníc s Maďarskom. Až 90 percent z nich prekročilo ilegálne hranice pri Chľabe.

Most otvorili pred dvomi týždňami a začali ho vo veľkom využívať nielen motoristi či turisti, ale zrejme aj ilegálni migranti.

„Neviem, či to skutočne zapríčinil tento most alebo jednoducho organizované skupiny na druhej strane, ktoré ich sem dovážajú, využívajú tieto možnosti,“ povedal starosta obce Chľab Izrael Gregor.

Niektorí prešli cez Ipeľ

Viacerí sa podľa reportáže dostali zo Srbska do Maďarska tak, že preliezli plot. Následne boli prevezení autami na slovenské hranice, čo stálo 2- tisíc eur na osobu vrátane detí.

Starosta hovoril aj o prípade, kedy skupinka prešla cez rieku Ipeľ. „Pozbierali aj takú skupinu ľudí, ktorí boli po kolená mokrí, čiže prešli cez Ipeľ, cez vodu, boli aj takí, ktorých pozbierali aj tu pri novom moste,“ ozrejmil.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová informovala, že „aj keď je nelegálna migrácia na vzostupe, no aj napriek tomu polícia neeviduje narušenie verejného poriadku zo strany týchto cudzincov“.

Zameriavajú sa na prevádzačov

Jej slová potvrdil aj starosta. „Zatiaľ okrem toho, že už ich máme tak trošilinku plné zuby, sa žiadne útoky alebo také veci neudiali.“

Policajti sa predovšetkým na hraniciach s Maďarskom zameriavajú na prevádzačov. Viaceré skupiny však chodia bez nich.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková uviedla, že aktuálne majú dohodnutý spoločný výkon s maďarskou políciou. „Vykonávaný je na území Maďarska, a to 24 hodín denne 7 dní v týždni.“

Väčšina sa nedá vyhostiť

Situáciu na hraničnom priechode v Chľabe budú policajti riešiť so svojimi maďarskými kolegami v priebehu týždňa. Väčšina ilegálnych cudzincov je však nevyhostiteľná.

„Až takmer 96 percent cudzincov tvoria štátni príslušníci Sýrie, ktorí sú v zmysle platnej európskej legislatívy nevyhostiteľní,“ dodala Denisa Bárdyová.