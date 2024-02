Pripravovanú obnovu obecného úradu v Selciach komplikujú lastovičky

V obci Selce pripravili rekonštrukciu spoločného objektu, kde sídli obecný úrad aj kultúrny dom. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Daniel Hlinka, problémom pre realizáciu sú belorítky (vtáky z čeľade lastovičkovité, pozn. redakcie SITA), ktoré na budove hniezdia.

Financovať stavebné práce v predpokladanej výške viac ako 350-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) chcú z Environmentálneho fondu.

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy, ktorá bola postavená pred rokom 1980. Práce majú podľa vyhlásenej súťaže na dodávateľa prác obsahovať zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropných a strešných konštrukcií, výmenu okenných a dverných konštrukcií a modernizáciu vykurovania. O dodávateľovi má rozhodnúť najnižšia cena.

Predpokladané práce by nemali ovplyvniť prevádzku úradu. „Problém máme ale s požiadavkou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v prípade belorítok, ktoré nám tam hniezdia. Dali nám termín, že to môžeme realizovať od 15. septembra do 15. marca. Musíme zabezpečiť 10 umelých hniezd, čo musíme zladiť aj s dodávateľom,“ popísal starosta s tým, že vykonávanie stavebných prác počas jesene a zimy nie je najvhodnejšie.