Prípad nezvestných manželov má tragické pokračovanie. Ženu našli bez známok života, jej muž je obvinený z vraždy

Na území Maďarskej republiky našli vozidlo s dvoma nezvestnými osobami z Moldavy nad Bodvou, po ktorých bolo koncom marca vyhlásené pátranie. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, osoba ženy bola nájdená v interiéri vozidla bez známok života, muž bol následne umiestnený na jednom z nemocničných oddelení.

Polícia pátrala po manželoch už od konca marca

Koncom mesiaca marec tohto roku (29.3.) prijali policajti na Obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou oznámenie o nezvestnosti 2 osôb, a to 77-ročného muža a 72-ročnej ženy. Policajti začali po nezvestných manželoch ihneď intenzívne pátrať, prepátrali miesta ich možného výskytu, avšak ani na jednom z vytypovaných miest sa manželský pár nenachádzal a pátranie po nich skončilo s negatívnym výsledkom.

Vzhľadom na malú vzdialenosť s hranicami s Maďarskou republikou boli o pomoc cestou Spoločného kontaktného pracoviska požiadaní aj maďarskí kolegovia. Keďže manželský pár bol nájdený na území Maďarska, vo veci začali konať maďarskí kolegovia, ktorí miesto nálezu nezvestných osôb dôkladne zadokumentovali. To, že skutočne ide o nezvestných manželov, potvrdil rodinný príslušník.

Muža obvinili z vraždy manželky

„Nateraz získaná dôkazná situácia, v súčinnosti s ďalšími výsledkami prvotných úkonov maďarskej polície, umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach z obzvlášť závažného zločinu vraždy obviniť manžela nebohej ženy, 77-ročného muža,“ informovali košickí policajti.

Obvinený muž bol zadržaný na území Maďarska a po tom, čo Hlavný krajský súd v Budapešti svojim rozhodnutím povolil vydanie obvineného na trestné stíhanie do Slovenskej republiky, bol muž eskortovaný do cely policajného zaistenia na Slovensko. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.

„Vzhľadom na to, že čin spáchal na blízkej a chránenej osobe, v prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ konštatovali policajti.