Princezná Kate po prvý raz od decembra vystúpila na verejnosti, neznamená to však jej návrat k spoločenskému životu (foto)

Princ William a princezná Kate z Walesu na balkóne Buckinghamského paláca so svojimi deťmi princom Georgeom (vľavo), princom Louisom (vpredu uprostred) a princeznou Charlotte mávajú davom po slávnostnom ceremoniáli Trooping the Color v Londýne v sobotu 15. júna 2024. Trooping the Color je prehliadka pri príležitosti narodenín kráľa a jedno z najpôsobivejších a najikonickejších každoročných podujatí v krajine, na ktorom sa zúčastňujú takmer všetci členovia kráľovskej rodiny. Foto: SITA/AP