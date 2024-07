Prímerie len poskytne agresorovi čas posilniť svoje schopnosti, trvalé riešenie spočíva v stiahnutí ruských jednotiek

Prímerie bez toho, aby Rusko stiahlo svoje jednotky z okupovaných území, poskytne agresorovi „čas posilniť svoje schopnosti a obnoviť útoky na Ukrajinu“. V rozhovore pre web euronews.com to povedal ukrajinský veľvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar.

Jednoduché dosiahnutie mieru

Podľa neho mnoho krajín navrhuje myšlienku prímeria, ale nikto sa hlbšie nezamýšľa nad tým, čo to znamená. „Pod ruskou kontrolou by zostalo 25 % ukrajinského územia. Rusko by tiež získalo čas na posilnenie svojich schopností a obnovenie útokov na Ukrajinu“.

Bodnar zdôraznil, že riešenie problému ruskej okupácie, ktorý na Ukrajine trvá už viac ako dva roky, spočíva len v obrane územnej celistvosti Ukrajiny podľa medzinárodného práva.

„Naše metódy na dosiahnutie mieru sú veľmi jednoduché: stiahnutie ruských jednotiek a obrana územnej celistvosti Ukrajiny v rámci noriem medzinárodného práva a potom môžeme začať hovoriť o iných možnostiach,“ vraví Bodnar.

Členstvo v NATO

Na otázku, čo hovorí na výzvu na prímerie, ktorú vyslovil maďarský premiér Viktor Orbán počas svojej nedávnej návštevy Kyjeva, Bodnar uviedol, že Orbánov návrh prímeria neobsahuje žiadne podrobnosti. Dodal, že túžba Ukrajiny vstúpiť do NATO nepredstavuje žiadnu provokáciu Ruska ani vytváranie geopolitických zmien, ale len zachovanie bezpečnosti a „trvalého mieru“.

„NATO je jedinou inštitúciou, ktorá dokáže naplniť bezpečnostné potreby moderného sveta, aspoň na papieri,“ povedal Bodnar. Zdôraznil, že ak sa Ukrajina stane členom NATO, bude to prirodzená hranica medzi ostatnými členmi aliancie a Ruskom.