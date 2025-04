Primátor má byť schopný manažér a nie iba sadič kvetín, Winkler nešetril kritikou ani voči petržalskej električke – VIDEO

Bratislavský župný a mestský poslanec Martin Winkler je známy tým, že otvorene kritizuje niektoré kroky súčasného vedenia hlavného mesta a primátora Matúša Valla.

V rozhovore pre agentúru SITA priblížil, čo si myslí o výstavbe petržalskej električky a prečo podľa neho niektoré procesy na magistráte nefungujú tak, ako by mali. Upozornil na to, že predlžovanie výstavby veľkých projektov výrazne navyšuje ich cenu z dôvodu inflácie.

Nepáčila sa mu ani prezentačná jazda

„Električka v Petržalke sa stavia už veľa rokov. Petržalčania bývajú päť rokov na stavenisku a mala byť dokončená v decembri zhruba rok a pol dozadu,“ okomentoval poslanec stav najdiskutovanejšej dopravnej stavby v Bratislave.

Okrem iného sa mu nepáčila prezentačná jazda, na ktorú koncom minulého roka pozval primátor aj verejnosť. „Primátor pozval ľudí na stavenisko, tým porušil stavebný zákon. Nechápem, ako si to mohol dovoliť,“ nešetril kritikou Winkler.

Projekty sa síce robia, avšak s realizáciou je to horšie

Magistrát podľa poslanca veľa projektov plánuje a prezentuje, realita je však iná. „Na poslednom zastupiteľstve sme mali prezentáciu o tom, ako sa idú v tomto roku robiť cyklotrasy. Bol tam dokonca aj zástupca šéfa cyklokoalície, čo je nejakým spôsobom spriaznená organizácia zo súčasným vedením mesta. Ten však tiež silne pranieroval to, že Bratislava spravila len 30 percent toho, čo minulý rok spraviť mala,“ priblížil Winkler.

Podľa poslanca urobila Bratislava za minulý rok len 645 metrov segregovaných cyklistických ciest, čo je strašne málo. „Zvyčajne boli len nejaké pásy namaľované na ceste,“ uviedol s tým, že projekty sa síce robia, avšak s realizáciou je to horšie.

„Samozrejme, že to potom zakrývame tým, že tu sme zasadili 10 kvetiniek. Ja si myslím, že primátor by mal byť hlavne schopný manažér a nie iba sadič kvetín a údržbár. Je to síce pekné, ale nie je to to, na čom mesto stojí a čo mu pomôže,“ uzavrel.

