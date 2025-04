Prieskumy štatistického úradu sú podľa Demokratov mrhaním peňazí, obracajú sa na NKÚ

Prieskumná agentúra Štatistického úradu SR mesiace mapuje postoje verejnosti ku krokom Roberta Fica v oblasti zahraničnej politiky, k jeho útokom na politických oponentov a na občiansky sektor, ale aj na vnútrokoaličné hádky.

Mrhanie verejných prostriedkov

Pripomenula to s poukazom na zistenia televízie Markíza pozičná strana Demokrati s tým, že takéto prieskumy sú podľa nich mrhaním verejných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa obracajú na Najvyšší kontrolný úrad.

„Dlhodobo upozorňujeme, že Robert Fico robí nezodpovednú, populistickú a demagogickú politiku s cieľom zapáčiť sa svojim voličom. A teraz sa to potvrdilo. Čerešničkou na torte je, že sa mu na to skladáme my z našich peňaženiek,” uviedol predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.

Nebezpečná hra

Demokrati pripomenuli, že Infostat Štatistického úradu SR sa obyvateľov Slovenska napríklad pýtal, či veria premiérovým varovaniam o pokusoch o štátny prevrat, či súhlasia s návštevou Moskvy a Číny, aj to, kto je vinníkom sporu medzi Rudolfom Huliakom a Andrejom Dankom.

„Na túto nebezpečnú hru Roberta Fica sa skladáme dvakrát. Raz platíme za to, že si Robert Fico odmeria, s akou absurdnosťou príde, a druhýkrát, keď nás jej následky dobehnú v praxi,” zdôraznila analytička strany Demokrati Monika Podhorány Masariková.

Výsledky prieskumov

Zároveň spochybnila, že výsledky prieskumov údajne dodnes nikto nevidel a že si prieskumné otázky Infostat vymýšľa sám.

„Preto podávame podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril, za akým účelom k zberu dochádza, a či ide o hospodárne nakladanie s prostriedkami štátu,” doplnila Podhorány Masariková.

Na skutočnosť, že štát už celé mesiace realizuje rozsiahle mapovanie verejnej mienky na rôzne politické otázky upozornila televízia Markíza.

Štatistický úrad SR podľa televízie reagoval stanoviskom, podľa ktorého nespolupracujú so žiadnou politickou stranou a otázky formulujú podľa toho, aké témy sú aktuálne. Zverejňovanie rozsiahlejších výsledkov prieskumov podľa Markízy sľubujú od druhej polovice mája.