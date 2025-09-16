Prieskum IKEA: Zdravie (42 %) je pre Slovákov pri domácom varení silnejšou motiváciou než šetrenie (32 %)

Najnovšie výsledky prieskumu IKEA Slovensko[1] ukazujú, že pre 42 % z nás je najmä cestou k zdravšiemu stravovaniu, 19 % si ho vedome užíva a prekvapivo iba 32 % si ho spája s úsporou peňazí. Muži a ženy k vareniu pristupujú trochu odlišne – ženy ho vnímajú ako praktickejší spôsob šetrenia (37 % oproti 26 % mužov), kým mužov viac teší samotná konzumácia domácich jedál (24 % oproti 15 % žien). Z pohľadu generácií si práve Gen Z najmenej nachádza cestu k domácej kuchyni. IKEA preto v nasledujúcom roku otvorí tému radosti z jednoduchých chvíľ pri jedle – pretože práve tie tvoria základy lepšieho života doma aj v kuchyni. Aby sa stala každodenná radosť dostupnejšou pre čo najviac domácností, IKEA zníži ceny vybraných produktov v priemere o viac než 22 %.
Podľa spoločnosti IKEA je kuchyňa jedným z najdôležitejších priestorov v domácnosti. „Naše skúsenosti zo skúmania života doma ukazujú, že ľudia sa v nej cítia dobre, keď viac varia a trávia čas s rodinou. Aj preto sme sa v najnovšom prieskume „Život v domácnosti“ zamerali na zvyky Slovákov v oblasti varenia a stolovania a prinášame zaujímavé zistenia,“ uviedla Nicol Richterová, koordinátorka komunikácie pre IKEA Slovensko.
Ženy sú šetrnejšie, starší ľudia sú zodpovednejší
Motívy, ktoré vedú Slovákov k domácemu vareniu, sú rôznorodé. „Prieskum ukazuje, že najčastejšie ide o úsporu financií či snahu minimalizovať potravinový odpad. Takmer tretina populácie – 32 % varí doma najmä preto, aby ušetrila, pričom ženy sú v tomto smere cieľavedomejšie – až 37 % z nich doma varí kvôli šetreniu rodinného rozpočtu,“hovorí Nicol Richterová.
Podľa prieskumu IKEA si takmer štvrtina Slovákov (24 %) stráži svoje výdavky na jedlo prísnejšie než vlani – ženy (29 %) sú v tomto smere o krok pred mužmi (20 %). K obľúbeným spôsobom, ako ušetriť, patrí aj pestovanie vlastných potravín. V tomto ohľade sú Slováci dokonca nad svetovým priemerom: zatiaľ čo globálne si vlastné potraviny pestuje 16 % ľudí, u nás je to až 24 %, t. j. takmer každý štvrtý Slovák.
Šetreniu zároveň napomáha aj zodpovedný prístup. Slováci zaznamenali výrazný medziročný posun. V porovnaní s minulým rokom pribudla takmer tretina (33 %) ľudí, ktorí uvádzajú, že v kuchyni aktívnejšie minimalizujú potravinový odpad. Tento prístup zároveň silnie s vekom: medzi generáciou Z to uviedlo 21 % ľudí, zatiaľ čo u baby boomerov až 46 %.
Slováci varia viac ako pred rokom a niektorí dokonca radi
Pre mnohých je domáce varenie nielen nevyhnutnosťou, ale aj spôsobom, ako sa cítiť lepšie. Až 42 % Slovákov sa zhoduje na tom, že domáce jedlá sú zdravšie než tie z reštaurácie. Pravdou však je, že 13 % obyvateľov doma takmer vôbec nevarí. Naopak, medzi tými, ktorí sa do kuchyne postavia, je varenie často zdrojom radosti – 19 % si užíva pomalý a uvoľnený spôsob prípravy jedál a takmer štvrtina (24 %) sa rada púšťa do experimentovania s novými receptmi a chuťami. Navyše štvrtina Slovákov (25 %) uvádza, že v poslednom roku zvýšila dôraz na zdravšie stravovanie.
Rozdiely medzi generáciami sú výrazné
Zatiaľ čo mladšia generácia Z varí a stravuje sa doma najmenej, staršie generácie kladú na tieto aktivity väčší dôraz. Generácia X zaznamenala najvýraznejší nárast varenia doma (37 %), zatiaľ čo baby boomeri dominujú takmer vo všetkých sledovaných oblastiach – 60 % z nich považuje domáce jedlo za zdravšie, 34 % sa častejšie stravuje doma, 46 % viac minimalizuje potravinový odpad a 31 % zvýšilo zdravšie stravovanie. Mileniáli sa pohybujú medzi týmito extrémami – patria medzi generácie, ktoré si doma vytvárajú pozitívny pocit (62 %), no varenie a jedenie domácich jedál si užívajú o niečo menej než ostatní.
Deti to do kuchyne zatiaľ veľmi neťahá
Zapojenie detí do varenia na Slovensku zatiaľ nie je bežnou súčasťou každodenného života. Štvrtina rodičov (25 %) uvádza, že svoje deti pri príprave jedál aktívne podporuje, väčšina (75 %) však nie. Samotný záujem detí je ešte nižší – len 18 % rodičov hovorí, že ich deti majú chuť zapojiť sa. Viacerí slovenskí aj zahraniční psychológovia a štúdie však zdôrazňujú, že spoločné varenie a rodinné stolovanie majú zásadný vplyv na psychickú pohodu, súdržnosť rodiny aj zdravý vývin detí.
Práve preto IKEA prichádza s novou celoročnou kampaňou, ktorá poukazuje na výrazné benefity domáceho varenia a spoločného stolovania. V nadchádzajúcom roku sa zameria na šesť kľúčových oblastí varenia a stolovania a bude inšpirovať domácnosti k jednoduchým aktivitám, ktoré zvládne každý – bez ohľadu na veľkosť kuchyne. Cieľom je uľahčiť zapájanie celej rodiny a priniesť viac radosti zo spoločného stolovania. Pretože podľa IKEA je kuchyňa viac ako len miesto na varenie. Odohrávajú sa v nej dôležité rozhovory, vznikajú spomienky aj každodenné rituály. A lepší život sa začína práve v kuchyni.
Dostupné riešenia pre všetkých
Kľúčovou súčasťou nadchádzajúceho komunikačného roka ostáva aj téma dostupnosti. „V uplynulom období sme na Slovensku znížili cenu 63 produktov v kategórii varenie a stolovanie. V novom finančnom roku budeme pokračovať ďalej – ceny ďalších produktov v tejto kategórii klesnú v priemere o 22,5 %,“hovorí Lucia Klečková, Market Manager IKEA Slovensko.
„Súčasťou nášho prístupu k dostupnosti sú aj produkty, ktoré uľahčujú zdravšie a udržateľnejšie návyky – od šetrenia vody cez predchádzanie plytvaniu potravinami až po triedenie odpadu. Patrí sem napríklad ponuka úsporných vodovodných batérií, priehľadných nádob na skladovanie či inteligentných systémov triedenia,“dodáva Lucia Klečková.
S cieľom ešte viac uľahčiť život v kuchyni prináša IKEA aj novú online službu Plánovač kuchýň, ktorá je dostupná aj pre Slovensko. Umožňuje navrhnúť realistickú 3D kuchyňu, vypočítať náklady a financovanie a riadiť celý projekt pohodlne na jednom mieste.
[1] Prieskum realizovaný YouGov pre spoločnosť Ingka Holding B.V. – IKEA Group, v období máj – jún 2024, na vzorke N = 1024 respondentov vo veku 18 – 78 rokov.
