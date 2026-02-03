Prieskum: 60 percent Dánov považuje USA za protivníka pre hrozby anexiou Grónska

Až 60 percent Dánov dnes považuje Spojené štáty za protivníka, pričom menej než pätina ich vníma ako spojenca. Výsledky prieskumu, ktorý sa na vzorke 1 053 Dánov starších ako 18 rokov konal v období od 21. do 28. januára, zverejnil v utorok dánsky verejnoprávny vysielateľ DR.
Dánsko bolo tradične jedným z najoddanejších partnerov USA a Kodaň Washington stále označuje za svojho „najbližšieho spojenca“. V posledných týždňoch sa však ich bilaterálne vzťahy zhoršili pre snahy súčasnej americkej administratívy získať kontrolu nad Grónskom, ktoré je dánskym autonómnym územím.
Na otázku, či by v súčasnej situácii označili USA za „spojenca alebo protivníka“, odpovedalo len 17 percent opýtaných, že ide o spojenca, uviedla DR. Dvadsať percent si nebolo istých a tri percentá nechceli odpovedať.
V januári sa tisíce Dánov a Grónčanov zúčastnilo verejných demonštrácií proti americkým hrozbám, že arktický ostrov získajú ekonomickou alebo vojenskou silou.